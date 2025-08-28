У ніч проти 28 серпня російські війська атакували Київ безпілотниками та ракетами. Внаслідок цього щонайменше 12 людей загинули, понад 40 дістали поранення, зокрема, діти. Внаслідок обстрілу пошкоджене представництво ЄС у Києві.

Світові політики і дипломати відреагували на масований удар росіян.

Про пошкодження представництва ЄС повідомила пані посол Катаріна Матернова.

"Мир" Росії минулої ночі: масований удар по Києву безпілотниками та балістичними ракетами. Щонайменше 10 загиблих, 30 поранених, багато будівель зруйновано. Представництво ЄС було серйозно пошкоджене ударною хвилею. Це справжня відповідь Москви на мирні зусилля", — написала вона і показала фото пошкодженої будівлі.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав світ до "рішучої міжнародної реакції" на масований удар по Києву та інших містах

"Росія вбила щонайменше 8 людей, включаючи дитину, та вдарила по цивільній інфраструктурі. Що б не сказав Путін на Алясці, його реальні дії заперечують дипломатію, діалог та мирні зусилля", — зазначив він.

Міністр також засудив пошкодження будівлі диппредставництва ЄС у Києві.

"Під час нічного нападу Росія обстріляла дипломатів, що є прямим порушенням Віденської конвенції. Постраждало представництво ЄС в Україні. Це потребує засудження не лише в ЄС, а й у всьому світі. Ми висловлюємо солідарність з колегами з ЄС і готові надати допомогу", — наголосив Сибіга.

Єврокомісарка Марта Кос засудила удар РФ по Києву, внаслідок якого постраждало посольство ЄС.

"Представництво ЄС у Києві постраждало від сьогоднішніх російських ударів по цивільних районах. Я рішуче засуджую ці жорстокі напади, які є чіткою ознакою того, що Росія відкидає мир і обирає терор. Наша повна солідарність зі співробітниками ЄС, їхніми родинами та всіма українцями, які страждають від цієї агресії", — зазначила вона

Голова Європейської ради Антоніу Кошта заявив, що пошкодження представництва Євросоюзу, не злякає ЄС і лише зміцнить рішучість підтримувати Україну.

"Вражений ще однією ніччю смертоносних ракетних ударів Росії по Україні. Мої думки — з українськими жертвами, а також із співробітниками представництва ЄС в Україні, будівля якого була пошкоджена в результаті цього умисного російського удару. ЄС не вдасться залякати. Агресія Росії лише зміцнює нашу рішучість підтримувати Україну та її народ", — написав Кошта в Х.

Голова дипломатії ЄС Кая Каллас назвала нічний удар по Києву зневагою до мирних зусиль.

"Поки світ шукає шлях до миру, Росія відповідає ракетами. Нічна атака на Київ демонструє свідомий вибір ескалації та зневаги до мирних зусиль. Росія має припинити вбивства та розпочати переговори", — написала вона в Х.

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна закликав посилити санкції проти РФ у відповідь на обстріл Києва.

"Сьогодні вночі ми знову побачили, що насправді означають "мирні переговори" Росії: умисний напад Путіна на мирних жителів у європейській столиці, вбивство дітей уві сні. Його послання полягає в терорі, війні та вбивствах, попри те, що він сказав на Алясці. Європа не може відвернутися. Ми повинні зробити більше: посилити санкції, перекрити всі канали фінансування цієї жорстокої війни та дати Україні зброю, необхідну їй для захисту та перемоги", — зазначив він.

"Путін насміхається з мирних зусиль ЄС і США", — написав в Х міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс закликав посилити санкційний тиск на РФ та озброїти Україну.

"Так багато про "мирні наміри" Росії. Сьогодні вночі в Києві: 8 загиблих, 40+ поранених, обстріли делегації ЄС і Британської Ради. Це не просто агресія, це повідомлення. Наша відповідь має бути рішучою – посилити санкції проти РФ, швидше озброїти Україну", — написав він.