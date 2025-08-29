Генеральний секретар ООН засудив російський обстріл Києва

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш засудив ракетну та дронову атаку Росії на українські міста у ніч на 28 серпня, зокрема на Київ, унаслідок якої загинули та були поранені мирні жителі.

Про це генеральний секретар ООН написав на своїй сторінці в Х.

"Я засуджую нічну ракетну та дронову атаку Росії на українські міста, включно з Києвом, унаслідок якої загинули й були поранені численні цивільні. Атаки проти цивільних та цивільної інфраструктури є неприпустимими й мають негайно припинитися", — заявив він.

Гутерреш також повторно закликав до повного, негайного й безумовного припинення вогню, яке, за його словами, має призвести до справедливого, всеосяжного та сталого миру в Україні.

У ніч проти 28 серпня російські війська атакували Київ безпілотниками та ракетами. Внаслідок цього щонайменше Щонайменше 23 людей загинули, понад чотири десятки дістали поранення, зокрема і діти. На місці влучання у п'ятиповерхівку у Дарницькому районі триває пошуково-рятувальна операція. Загалом наслідки атаки фіксують у семи районах столиці.

29 серпня у Києві оголосили День жалоби за загиблими через російську атаку, повідомив міський голова Віталій Кличко.