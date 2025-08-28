ЄС і Британія викликали послів РФ через масовану атаку на Київ

Послів Росії у Брюсселі і Лондоні викликали для пояснень через російську масовану атаку на Київ, внаслідок якої є десятки жертв, а також пошкоджена будівля диппредставництва ЄС та офіс Британської ради.

Голова дипломатії ЄС Кая Каллас назвала нічний удар по Києву зневагою до мирних зусиль.

"Поки світ шукає шлях до миру, Росія відповідає ракетами. Нічна атака на Київ демонструє свідомий вибір ескалації та зневаги до мирних зусиль. Росія має припинити вбивства та розпочати переговори", — написала вона в Х.

Коментуючи пошкодження будівлі посольства ЄС Калла зазначила, що жодна дипломатична місія ніколи не повинна бути мішенню.

"У відповідь ми викликаємо російського посланця в Брюсселі", — додала вона.

Як повідомляє BBC, МЗС Британії викликало Андрія Келіна через те, що внаслідок ударів по Києву значних пошкоджень зазнала будівля Британської ради у Києві.

Очікується, що Келін зустрінеться з посадовцями, а не з міністром чи його заступниками.

У ніч проти 28 серпня російські війська атакували Київ безпілотниками та ракетами. Внаслідок цього щонайменше 18 людей загинуло, понад чотири десятки дістали поранення. Серед загиблих і поранених є діти. Від атаки також постраждали будівля диппредставництва ЄС та офіс Британської ради.