Джей Ді Венс вважає лютневу суперечку з Зеленським у Білому домі "корисною"

Віцепрезидент США Джей Ді Венс назвав сутичку з Володимиром Зеленським в Овальному кабінету Білого дому у лютому "корисною". За його словами, вона "допомогла пролити світло" на занепокоєння адміністрації щодо України.

Про це він сказав у розмові з USA Today.

"Послухайте, іноді люди не погоджуються", — сказав Венс. "Я маю на увазі, чи хотів би я, щоб це спалахнуло в Овальному кабінеті на публіці? Не обов’язково".

Водночас Джей Ді Венс додав, що це насправді прояснило деякі реальні проблеми розбіжностей між стороною Сполучених Штатів та українською стороною. На його думку, між Сполученими Штатами та Україною є багато питань, щодо яких існують згоди.

Також Венс заявив, що вони з Трампом збираються продовжувати працювати над досягненням миру в Україні та підтримують Володимира Зеленського в цьому питанні.

"Навіть якщо у нас є деякі розбіжності, ми, звичайно, хочемо захистити територіальну цілісність України. Ми не хочемо, щоб Росія захопила всю країну".

Що сталося в Овальному кабінеті Білого дому 28 лютого

Зеленський 28 лютого прибув до Білого дому у Вашингтоні для зустрічі з Трампом. Зокрема вони мали підписати міжурядову угоду про рідкісноземельні метали та інші корисні копалини.

Під час зустрічі президентів України та США між ними сталася суперечка. Американський віцепрезидент Джей Ді Венс заявив, що США намагаються вести "дипломатичне завершення" російсько-української війни, на що Зеленський відповів, що лідер РФ Володимир Путін неодноразово порушував угоди та режим припинення вогню.

Трамп заявив, що Україна "не має сильних карт" для ведення переговорів про завершення війни з Росією, на що Зеленський зауважив, що він "приїхав у США не грати в карти".

Зеленський достроково залишив Білий дім і США та Україна не підписали угоду про корисні копалини. Очільники Євросоюзу, лідери та міністри європейських країн, глава Демократичної партії у Сенаті США та інші високопосадовці підтримали Україну після розмови президентів Володимира Зеленського та Дональда Трампа.

Після цієї сутички Зеленський та Трамп зустрічалися на коротку розмову у Ватикані під час похорону Папи Римського 30 квітня, а також провели зустріч в рамках саміту НАТО в Гаазі 25 червня.

Наступного разу до Білого дому Зеленський прибув разом з європейськими лідерами та генсеком НАТО — після саміту Трампа з керівником РФ Володимиром Путіним на Алясці.

Президент України назвав свою двосторонню зустріч із лідером США Дональдом Трампом успішною. За його словами, це була найкраща їхня розмова. Ключовою темою обговорення під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні були гарантії безпеки для України. Зокрема, ішлося про спільну роботу США та Європи.