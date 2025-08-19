За словами президента України Володимира Зеленського, ключовою темою обговорення під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні були гарантії безпеки для України. Зокрема, ішлося про спільну роботу США та Європи.

Про це повідомляє пресслужба глави держави.

“Важливо, що Сполучені Штати Америки дають чіткий сигнал, що вони будуть серед країн, які будуть допомагати, координувати, а також будуть учасниками гарантій безпеки для України. Я вважаю, що це великий крок уперед”, – сказав Зеленський.

Що відомо про зустріч Трампа та Зеленського

18 серпня відбувся саміт між президентом США Трампом та президентом України Зеленським. Український лідер назвав відкриту двосторонню зустріч "успішною". За його словами, це була найкраща їхня розмова. Він також наголосив, що "чутливі питання" щодо обміну територій можуть бути обговорені лише під час тристоронньої зустрічі за участі лідерів України, США та РФ.

Зеленський та Трамп обговорили гарантії безпеки для України й тристоронній формат переговорів з Путіним. Крім того, йшлося про ситуацію на полі бою та питання зброї. Український лідер зазначив, що фінансування переозброєння армії, зокрема у сфері протиповітряної оборони, стане ключовим елементом майбутніх гарантій безпеки.

Разом із Зеленським до Вашингтона прибули канцлер ФРН Фрідріх Мерц, італійська прем’єрка Джорджа Мелоні, президент Фінляндії Александр Стубб, президент Франції Емманюель Макрон, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і генсек НАТО Марк Рютте. Вони приєдналися до переговорів в Овальному кабінеті.

Трамп заявив, що під час зустрічі з Зеленським та європейськими лідерами обговорили гарантії безпеки для України, які будуть надані партнерами у координації зі США.

Після переговорів президент США зателефонував очільнику Росії та заявив про підготовку зустрічі між Зеленським та Путіним. За його словами, після цього буде тристороння зустріч за участі лідерів США, Росії та України.