Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Фінляндії Александром Стуббом, під час якої обговорили сильні і багатосторонні гарантії безпеки для України.

Про це Зеленський написав у Телеграм.

За його словами команди України, європейських та американських країн "активно готують" архітектуру сильних і багатосторонніх гарантій безпеки.

"Військові командувачі, міністри оборони, радники з питань безпеки – на різних рівнях готуємо компоненти майбутньої безпеки. Прискорюємось у визначенні деталей. Уже час організовувати й формат для розмови лідерів, щоб визначити ключові акценти та строки. Важливий напрям – відносини зі США, максимальна змістовність у цих відносинах", — написав президент.

За словами Зеленського, Росія дає негативні сигнали щодо зустрічей для мирного врегулювання в Україні.

"Зараз росіяни, на жаль, дають негативні сигнали щодо зустрічей і подальшого розвитку подій. Удари по наших містах і селах тривають. Щодня нові жертви. Росіяни зважатимуть тільки на сильний тиск у відповідь на все це. Тиск потрібен. Розраховуємо на це. Потрібні кроки саме з боку Росії – кроки до реальної дипломатії", — сказав він.

Стубб після телефонної розмови з Зеленським у дописів Х закликав тиснути на Росію, щоб у мирних переговорах був прогрес.

"Сьогодні ми обговорили подальші дії за результатами зустрічі у Вашингтоні, округ Колумбія. План потужної підтримки безпеки України реалізується. Україна готова до миру; Росія просто виграє час. Ми повинні чинити тиск на Росію, щоб вона сіла за стіл переговорів. Разом з нашими партнерами ми продовжуватимемо працювати над досягненням справедливого та міцного миру", — написав він.