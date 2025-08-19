Західні медіа після зустрічі Трампа, Зеленського та семи очільників ЄС і НАТО 18 серпня в Білому домі навперебій намагаються проаналізувати, що чекає на Україну та весь мирний процес далі. Більшість журналістів помітили, як Зеленський цього разу намагався не засмучувати "господаря Білого дому", щоб не повторився сценарій 28 лютого, коли зустріч завершилась передчасно деструктивною словесною перепалкою.

Але й саміт не дав прогресу в мирних переговорах: чітких гарантій безпеки для Києва не назвали, а Трамп відхрестився від тимчасового припинення вогню між РФ та Україною. Європа ж занепокоєна, що на наступній — уже тристоронній — зустрічі з Путіним Україні нав’язуватимуть невигідні умови, як-от відмову від добре укріпленого Донбасу. Суспільне розповідає, як закордонна преса висвітлює підсумки зустрічі політиків у Вашингтоні.

Британське видання The Economist назвало цю зустріч "ще одним шоу Трампа, яке пережив Зеленський". На контрасті з перепалкою в Овальному кабінеті 28 лютого журналісти відзначили, яким позитивним був настрій обох політиків учора, 18 серпня. Вони жартували й погодилися, що зустріч "була дуже хорошою".

"Зеленський, врахувавши гіркий досвід початку року, висловив Трампу щиру похвалу, уникаючи будь-яких натяків на незгоду з ним", — ідеться в статті. Як виявилось, для успішності розмови з американським президентом потрібно саме це.

Інша річ — мало практичних результатів. Обидва президенти, принаймні публічно, уникали складних запитань руба та подробиць про переговори. Про це ж пише й інформагентство Reuters: атмосфера була теплою і це добрий знак, а от що зроблено по суті — невідомо. CNN відзначає, що найскладніше — попереду. Десятки нюансів стосуються як територіального розмежування, так і обсягів допомоги Україні, як чітких гарантій безпеки, так і присутності в Україні іноземного військового контингенту. Без закриття цих питань якісний та довготривалий мир неможливий — і відповіді на всі ці питання поки що немає. Тож у майбутньому все ще може піти не так. Свідченням позитивного розвитку подій, втім, The Economist вважає відкритість американського лідера до гарантій безпеки для України.

Серед умов Путіна — вихід українських військ із Донецької та Луганської областей. Ця ідея неприйнятна для більшості українців, Зеленський теж на це не погодився. В іноземних медіа добре розуміють, чому. Як зазначає The Economist, такий крок "не тільки погіршить військове становище України, а й може дестабілізувати внутрішню політичну ситуацію". В іншому ж матеріалі британське видання наголошує: Донбас — стратегічно важлива смуга захисту на 50 кілометрів углиб. Віддати її — наче добровільно позбутись поясу фортець, який захищає від нападу росіян інші регіони України. Колишній керівник апарату Міноборони Німеччини Ніко Ланге коментує, що захоплення цієї смуги військовим шляхом забере в РФ роки й обійдеться дуже дорого як у плані ресурсів, так і у вимірі людських жертв. Путін же хоче, щоб Трамп підніс йому на блюдці Донбас, який російська армія не змогла захопити з 2014 року.

Путіна теж не назвеш стороною, що програла, пише Time. Кадри розстелення червоної доріжки перед лідером Кремля багато американців сприйняли як принизливі — вони ж стали символічною перемогою Москви. Нові серйозні санкції від США залишаються пустопорожньою погрозою, а відмова Дональда Трампа вимагати від Росії якнайшвидшого припинення вогню фактично розвʼязує Путіну руки в подальших злочинах проти України. Тож виникає запитання, від якого, як упевнені журналісти The New York Times, залежить доля майбутньої мирної угоди та стійкість миру: чи може Володимир Зеленський довіряти Дональду Трампу? Чи можна покладатися на слова американського президента, що з Україною все буде добре?

Соціолог і журналіст Йорг Шиндлер у колонці в німецькому Der Spiegel висловив думку, що Трамп на саміті з Зеленським і європейськими керівниками по черзі змінював ролі: був і президентом США та лідером вільного світу, і старим, що прагне уваги й Нобелівської премії, і навіть переговорником Путіна. І хоч у підсумку минуло все без скандалів, Путін все одно виграв собі ще трохи часу.

"Війна в Україні — це не вестерн, і ніхто не може передбачити, чи буде її фінал щасливим, — ідеться в редакційній статті італійської La Stampa. — Але, без сумніву, європейські лідери продемонстрували, що вони усвідомили необхідність взяти долю континенту у свої руки".

Газета акцентує увагу не на територіях, а на гарантіях безпеки, на розміщенні іноземних військ в Україні після мирної угоди. Позицію семи лідерів ЄС у Вашингтоні La Stampa назвала історичним моментом і точкою неповернення. Незалежно від подальшої угоди з Путіним, "Захід повинен надати Україні гарантії безпеки, які відлякають росіян від будь-якої спокуси розпочати новий наступ". Європа рішуче налаштована не допустити капітуляції Києва, хоча частина європейських суспільств ще не готова направити гарнізони для захисту свободи України — отже, і власної свободи.

Вацлав Радзівінович у колонці в польській Gazeta Wyborcza контрастує з аналітикою італійської La Stampa. Він не бачить спільної позиції про гарантії безпеки для України. Але цінує те, що Європа в цих переговорах не опинилася "за бортом" і нарешті активно долучилася до процесів, від яких залежить і її безпека.

Фінська Yle підсумувала, що цей візит Зеленського до Білого дому був успішнішим, ніж попередня "катастрофа" в лютому, але все одно зустріч була безрезультатна. Вашингтонський кореспондент мовника Ілмарі Реунамякі погодився з коментарем президента Фінляндії Александра Стубба: "Ми рухаємося в напрямку якогось шляху до миру, але кінцевої мети ще не знаємо".

Хай наслідки понеділкової зустрічі й примарні, більшість українців сприйняли її позитивно, констатує в матеріалі CNN. "Не посварились — уже добре", — цитує медіа українського народного депутата Ярослава Железняка. Тональність Трампа змінилась на значно теплішу, Європа була поряд. За браком чіткіших результатів, цей для українців уже втішний, зазначає видання. Додаючи, що наступний дзвінок Трампа Путіну чи просто кульбіт настрою американського президента знов можуть усе змінити.