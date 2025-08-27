Ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін вважає, що можливість припинення вогню між Росією та Україною достатня висока. Росія хоче угоду про припинення вогню, як того хоче США та Європа, але висуває власні умови.

Про це Павло Клімкін на заході Радіo NV "Україна як бренд", передає кореспондент Суспільного.

“У Путіна є свої виклики, у нього в економіці є проблеми. Вони далекі від стагнації, але можуть туди потрапити. У них свої проблеми з демографією, а головне вони просідають геополітично, і вони це в Росії дуже добре визнають і розуміють. Африка, Близький Схід, Кавказ провалений” — говорить Клімкін.

Проте, на думку ексміністра, після потенційного перемир’я Україна й надалі має бути готовою до поновлення бойових дій. Все тому, що для очільника Росії Путіна це "принципове питання", сказав Клімкін.

“Путін ніколи не погодиться з нашим існуванням, навіть як "буферної зони". Це не означає, що він не піде на припинення вогню, якусь часткову угоду. Але він не погодиться. Він просто змінить стратегію, зробить певну паузу", — вважає дипломат.

Інший ексміністр закордонних справ України Вадими Пристайко погоджується з цією тезою. Він додає, що нині очільник Росії Путін намагається затягувати перемовини задля подальшої окупації української території. Проте це затягування не зможе тривати довго.

“Путін розуміє, що гра ведеться на те, що прийдеться завершувати війну. І, очевидно, він намагається захопити якомога більше, щоб було чим торгувати (на перемовинах — ред.). Але наскільки довго йому ще вдасться грати з цими американськими настроями? От в цьому ключова наша з вами проблема. Але те, що нас змусять сісти за стіл переговорів – немає сумніву", — говорить Пристайко.

Що відомо про можливу зустріч президента України Зеленського та очільника РФ Путіна

18 серпня президент США Дональд Трамп заявив, що після переговорів із президентом України Володимиром Зеленським і європейськими лідерами у Вашингтоні та дзвінка Путіну він почав організацію зустрічі між Путіним і Зеленським. Президент Володимир Зеленський заявив, що готовий зустрітись з Путіним "без будь-яких умов".

Водночас у Росії тоді не підтвердили, що Путін готовий до зустрічі із Зеленським: помічник керівника РФ Ушаков заявив, що Трамп та Путін під час розмови висловились "на підтримку прямих переговорів між делегаціями Росії та України", а також обговорили "ідею підвищення рівня представників України та Росії на переговорах".

21 серпня глава МЗС Росії Лавров заявив, що Путін готовий зустрітися з президентом України Зеленським, тільки якщо всі питання, які потребують обговорення на вищому рівні, "будуть добре пропрацьовані", а "експерти, міністри підготують відповідні рекомендації".

Також Лавров заявив: "Коли і якщо справа дійде до підписання майбутніх домовленостей з Україною, то буде розв'язане питання про легітимність персони, яка підписує ці домовленості з української сторони".

Президент США Дональд Трамп повідомив, що протягом двох тижнів його адміністрація знатиме, чи буде мир в Україні. Якщо цього не станеться — він "діятиме інакше".

24 серпня глава МЗС Росії Лавров заявив NBC News, що зустріч між Зеленським та Путіним — "чутки", а під час зустрічі Трампа та Путіна на Алясці 15 серпня "ця тема взагалі не підіймалась".