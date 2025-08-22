Міністри закордонних справ Словаччини й Угорщини надіслали листа до Єврокомісії, у якому поскаржилися на нещодавні атаки на нафтопровід "Дружба", внаслідок чого постачання російської нафти країн припинено. Вони, зокрема, вимагають гарантій щодо "безпеки поставок".

Відповідний лист опубліковано на сайті МЗС Словаччини.

У ньому міністри зазначають, що протягом дев'яти днів вже втретє було порушено інфраструктуру нафтопроводу "Дружба", що транспортує нафту до Угорщини, а відтак і до Словаччини.

"У зв'язку з цим міністр закордонних справ і європейських питань Словацької Республіки Юрай Бланар разом із главою угорської дипломатії Петером Сійярто надсилають лист високій представниці Європейської Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Каї Каллас та єврокомісару з питань енергетики Дану Йоргенсену, в якому закликають Комісію негайно забезпечити дотримання зобов'язань держав-членів Європейського Союзу щодо безпеки енергопостачання" — йдеться у листі.

Також посадовці нагадали про заяву Європейської комісії від 27 січня 2025 року, у якій зазначалося, що "цілісність енергетичної інфраструктури, яка постачає нафту до держав-членів ЄС, є питанням безпеки всього Союзу", і закликали треті країни поважати це.

"У цій заяві Комісія заявила, що готова захищати нашу критичну енергетичну інфраструктуру, до якої входять нафтопроводи, тому ми вважаємо абсолютно необхідним, щоб ЄК відстоювала інтереси держав-членів та енергетичну безпеку своїх громадян, включаючи громадян Словацької Республіки", — сказав Бланар, нагадавши, що під час нещодавніх атак на нафтопровід "Дружба" постачання нафти було зупинено востаннє в понеділок.

Міністри також зазначають, що остання атака на нафтопровід, яка сталася вночі 22 серпня, завдала серйозно шкоди. Наразі масштаб пошкоджень невідомий, що за їхніми словами, "суттєво вплине на постачання нафти до словацьких нафтопереробних заводів".

У свою чергу глава МЗС Угорщини Петер Сіярто заявив, що через цю атаку поставки нафти до його країни та Словаччини припиняться щонайменше на п'ять днів.

"Нафтопровод "Дружба" є незамінним для нашого енергопостачання. Без нього постачання нафти до наших країн фізично неможливе. Такі атаки є прямим і неприйнятним посяганням на нашу енергетичну безпеку", — написав Сіярто.

Нагадаємо, 22 серпня міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що транспортування російської нафти до країни знову припинено через українську атаку на нафтопровід "Дружба" в Брянській області РФ. Він назвав атаку "нападом на енергетичну безпеку країни" та "спробою втягнути країну у війну".

Напередодні командувач Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді повідомив про те, що оператори українських Сил безпілотних систем атакувалистанцію нафтопроводу "Дружба" в російському місті Унеча.

Що відомо про заяви Угорщини щодо атаки України по нафтопроводу "Дружба"

Нагадаємо, 13 серпня Сійярто заявив, що Україна здійснила атаку безпілотником на станцію нафтопроводу "Дружба" в Брянській області Росії.

За його словами, ця магістраль забезпечує постачання нафти до Угорщини та грає ключову роль у її енергетичній безпеці. Посадовець наголосив, що зараз Угорщина є головним постачальником електроенергії для України, і без угорської підтримки енергетична стабільність української системи була б значно слабшою.

18 серпня Сійярто знову звинуватив Україну в "атаці на нафтопровід", що призвело до "припинення постачань нафти" до його країни.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на заяви угорського колеги, наголосивши, що саме РФ розпочала війну, яку наразі відмовляється завершувати. А Угорщина, попри ненадійність Москви, продовжує зберігати "свою залежність від Росії".

"Угорщина роками казала, що Москва — ненадійний партнер. Незважаючи на це, Угорщина докладає всіх зусиль, щоб зберегти свою залежність від Росії. Навіть після початку повномасштабної війни. Тепер ви можете надсилати свої скарги і погрози — своїм друзям у Москві", — написав Сибіга.

20 серпня Угорщина заявила про відновлення транзиту російської нафтитрубопроводом "Дружба".