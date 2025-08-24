Президент України Володимир Зеленський розповів, чи отримала Україна більше важелів впливу на Угорщину після ударів по нафтопроводу "Дружба". Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто закликав президента України Володимира Зеленського "припинити погрози".

Під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Канади Марком Карні у Києві Зеленського запитали, чи з’явилося у нього більше важелів впливу на угорського прем’єра Віктора Орбана, який блокує відкриття першого кластера переговорів про вступ між Україною і ЄС, після ударів по нафтопроводу "Дружба" і прохання до президента США Дональда Трампа.

"Ми завжди підтримували дружбу між Україною і Угорщиною. А тепер існування "Дружби" залежить від позиції Угорщини", – сказав Зеленський.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто закликав президента України Володимира Зеленського "припинити погрози Угорщині".

Він заявив, що Зеленський "використав національне свято України, щоб грубо погрожувати Угорщині".

"Останніми днями Україна влаштувала серйозні атаки проти безпеки нашого енергопостачання, але атаки проти енергетичної безпеки можна трактувати як атаки проти суверенітету. Війна, до якої ми не маємо жодного стосунку, не є законним поясненням порушення нашого суверенітету. Ми закликаємо Володимира Зеленського припинити свої погрози Угорщині та перестати ставити під загрозу нашу енергетичну безпеку", — написав Сіярто у Фейсбук.

21 серпня командувач Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді повідомив про те, що оператори українських Сил безпілотних систем атакувалистанцію нафтопроводу "Дружба" в російському місті Унеча.

22 серпня міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що транспортування російської нафти до країни знову припинено через українську атаку на нафтопровід "Дружба" в Брянській області РФ. Він назвав атаку "нападом на енергетичну безпеку країни" та "спробою втягнути країну у війну".