Понад половина німців вважають, що Україна має поступитися територіями Росії в обмін на припинення війни та мир. Серед прихильників партії "Альтернатива для Німеччини" (AfD) таких понад 72%.

Про це повідомляє німецьке видання Welt.

Опитування провів соціологічний інститут Forsa у період з 18 по 19 серпня. За даними опитування, 52% німців відповіли, що Україна "повинна бути готова поступитися окупованими територіями Росії, якщо це необхідно для сприяння мирній угоді".

Серед прихильників "Альтернативи для Німеччини" так відповіли 72% опитаних, тоді як лише 43% прихильників правлячої партії "Християнський демократичний союз" ХДС/ХСС підтримали таку позицію, а серед прихильників соціал-демократів 48% погодились з цією тезою.

6 серпня, під час телефонної розмови із Трампом, спеціальний посланець США Стів Віткофф сказав, що територіальні поступки будуть з обох сторін і що, імовірно, лідер Кремля хоче, аби українські війська вийшли з неокупованої частини Донецької області. Ця розмова відбулась після візиту Віткоффа до Росії.

8 серпня Трамп, анонсуючи свою зустріч із Путіним, заявив, що в угоді щодо завершення війни в Україні "буде обмін територіями". Пізніше, під час пресконференції 11 серпня, він сказав про свою "стурбованість" тим, що президент Зеленський говорить про "конституційне схвалення", коли йдеться про території України.

12 серпня президент України Володимир Зеленський відкинув можливість відходу українських Сил оборони з неокупованої частини Донецької області як передумову для повного припинення вогню.

"Я не збираюся здавати свою країну, тому що не маю на це права. І питання не в тому, що я ховаюся за Конституцією. Держава — це що, приватна власність? 30% Донецької області — це що, моя приватна власність? Обмін територіями — це дуже складне питання, яке неможливо відокремлювати від гарантій безпеки для України", — сказав Зеленський.

11 серпня співголова ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" (AfD) Тіно Хрупалла заявив, що поступка територій з боку України "могла б бути компромісом, навіть якщо це не подобається", аби уникнути подальшої війни. Він назвав РФ "найбільшою ядерною державою" та підкреслив, що російсько-українська війна "не є нашою".

Що відомо про можливу зустріч президента України Зеленського та очільника РФ Путіна

18 серпня президент США Дональд Трамп заявив, що після переговорів із президентом України Володимиром Зеленським і європейськими лідерами у Вашингтоні та дзвінка Путіну він почав організацію зустрічі між Путіним і Зеленським. Президент Володимир Зеленський заявив, що готовий зустрітись з Путіним "без будь-яких умов".

Водночас у Росії тоді не підтвердили, що Путін готовий до зустрічі із Зеленським: помічник керівника РФ Ушаков заявив, що Трамп та Путін під час розмови висловились "на підтримку прямих переговорів між делегаціями Росії та України", а також обговорили "ідею підвищення рівня представників України та Росії на переговорах".

21 серпня глава МЗС Росії Лавров заявив, що Путін готовий зустрітися з президентом України Зеленським, тільки якщо всі питання, які потребують обговорення на вищому рівні, "будуть добре пропрацьовані", а "експерти, міністри підготують відповідні рекомендації".

Також Лавров заявив: "Коли і якщо справа дійде до підписання майбутніх домовленостей з Україною, то буде розв'язане питання про легітимність персони, яка підписує ці домовленості з української сторони".

Президент США Дональд Трамп повідомив, що протягом двох тижнів його адміністрація знатиме, чи буде мир в Україні. Якщо цього не станеться — він "діятиме інакше".

24 серпня глава МЗС Росії Лавров заявив NBC News, що зустріч між Зеленським та Путіним — "чутки", а під час зустрічі Трампа та Путіна на Алясці 15 серпня "ця тема взагалі не підіймалась".