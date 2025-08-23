Відбувся черговий обмін полоненими між Україною та РФ

Між Україною та Росією 24 серпня відбувся черговий обмін полоненими. Додому повернулися українські військові та восьмеро цивільних українців.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

"Сьогодні наші люди повертаються додому. Воїни Збройних Сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби та цивільні. Більшість із них були в полоні ще з 2022 року. Повертаємо додому журналіста Дмитра Хилюка, який був викрадений на Київщині в березні 2022-го. Нарешті він удома, в Україні", — написав він.

За словами Зеленського, обміни тривають.

Як повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими (КШППВ), згідно з домовленостями у Стамбулі були повернені додому українські військові, водночас у рамках чергового 68-го обміну були визволені восьмеро цивільних українців.

Серед звільнених воїнів представники практично всіх підрозділів Сил оборони: десантно-штурмових, повітряних, військово-морських, а також воїни ТрО, Нацгвардії та Держприкордонслужби.

Як зазначили у Штабі, усі звільнені оборонці належать до рядового та сержантського складу. Майже всі вони провели в полоні понад три роки.

"Військовослужбовці, які сьогодні повернулися, обороняли місто Маріуполь, Луганський, Донецький, Харківський, Запорізький, Херсонський, Миколаївський, Київський, Сумський напрямки, охороняли Чорнобильську АЕС. Також побачать рідних ті, хто потрапив до рук ворога на тимчасово окупованих територіях, в Криму", — йдеться у повідомленні.

У КШППВ повідомили про повернення двох українських журналістів — Дмитра Хилюка та Марка Каліуша.

"Їх незаконно затримали окупанти в 2022 та 2023 роках. Серед звільнених цивільних громадян також є медик Сергій Ковальов з батальйону “Госпітальєри”, який рятував життя захисників і цивільних під час облоги на заводі “Азовсталь”. Повертається додому і колишній мер Херсона Володимир Миколаєнко, який не пішов на співпрацю з окупантами", — йдеться у повідомленні.

3 серпня президент Зеленський заявив, що з російською стороною є домовленість щодо обміну 1200 людей. За його словами, триває робота над відповідними списками.

14 серпня додому з російської неволі повернулись 84 українці. Серед них були військовослужбовці ЗСУ та цивільні.

28 липня глава держави інформував, що від початку повномасштабного вторгнення РФ Україна повернула з полону 5857 українців, а поза обмінами — ще більш як 550.