24 серпня — 1278-й день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Суспільне веде текстовий онлайн усіх подій війни РФ проти України. Попередні головні новини читайте тут, відеорепортажі — на YouTube Суспільне Новини.
Головне на цей час:
- Контроль над селищем Зелений Гай у Донецькій області повернули бійці 37 окремої бригади морської піхоти та 214 батальйону.
- Зеленський підписав два укази про санкції: перший стосується синхронізації з канадійськими санкціями проти 139 людей і компаній, що "працюють на російську війну", другий — санкції проти 28 громадян різних країн, які допомагають Росії утримувати режим окупації на території України.
Келлог бере участь в урочистостях до Дня Незалежності в Києві
Спецпосланець президента США Дональда Трампа Кіт Келлог уже прибув до України та бере участь в урочистостях до Дня Незалежності.
Про це стало відомо з трансляції. Джерела Суспільного підтвердили, що Келлог залишиться в Україні до завтра та відвідає молитовний сніданок.
Армія РФ обстріляла пункт незламності в Костянтинівці на День Незалежності
Зранку 24 серпня російські війська нанесли авіаудар по середмістю Костянтинівки на Донеччині. Окупанти влучили по міській школі мистецтв, де працював пункт незламності.
Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Костянтинівки Сергій Горбунов у Facebook.
Російська армія вдарила по Костянтинівці керованими авіабомбами ФАБ-250 та пошкодили адмінбудівлі, заклади культури, багатоповерхівки та гаражі. За попередньою інформацією, поранених або загиблих від обстрілів немає
На День незалежності росіяни обстріляли територію базування Центру екстреної медичної допомоги у Куп'янську
Близько 01:00 24 серпня російська армія завдала ударів по території, де у Куп'янську базуються медики "швидкої".
Про це повідомив начальник Куп'янської районної військової адміністрації Андрій Канашевич.
"Внаслідок обстрілу території базування КНП ХОР Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф пошкоджено бокси та службові автомобілі", — йдеться у повідомленні.
Як сказано у зведенні ОВА, пошкоджень зазнали три автомобілі екстреної допомоги у Куп'янську.
Російський БпЛА атакував працівника комунального підприємства у Херсоні: чоловіка шпиталізували
Російські військові близько девʼятої ранку 24 серпня атакували дроном жителя Херсона.
Про це у Telegram повідомила Херсонська обласна військова адміністрація.
За інформацією ОВА, 62-річний чоловік отримав тяжкі поранення. У нього — мінно-вибухова та щелепно-лицьова травми, поранення руки та ноги. Херсонця доправили до лікарні.
Президент Литви Ґітанас Науседа записав привітання українською мовою
“Вже чотири роки ви боретеся за можливість жити на своїй вільній Батьківщині. Щодня ви показуєте світові безпрецедентний приклад мужності та рішучості, зупиняючи жорстоку московську орду”, — сказав Науседа.
Він додав, що Литва завжди буде поруч з Україною, допомагаючи військовими, політичними та фінансовими засобами.
Король Великої Британії привітав українців з Днем Незалежності
“Моя дружина і я щиро вітаємо Вас та народ України з нагоди Дня Незалежності. Я продовжую відчувати найглибшу і найщирішу повагу до незламної мужності та духу українського народу. Я сподіваюся, що наші країни зможуть і надалі тісно співпрацювати для досягнення справедливого і тривалого миру в Україні”, — написав король Великої Британії Чарльз.
Президентка Єврокомісії привітала Україну з Днем Незалежності
"Вільна, демократична та незалежна Україна. Саме за це ви боретеся. Саме на це спрямовані наші зусилля. Ми з вами, скільки буде потрібно. Бо вільна Україна – це вільна Європа. З Днем Незалежності, Україна!" — написала президентка ЄК фон дер Ляєн.
Глава МВС привітав з Днем Незалежності
"34 роки тому Україна зробила свій вибір - бути вільною і незалежною державою. Сьогодні цей вибір щодня підтверджують наші люди. Зокрема, із системи МВС:
- ті, хто стоїть на рубежах оборони,
- хто рятує під час небезпеки,
- боронить громади й кордони,
- допомагає, коли важко", — написав міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.
Норвегія разом із Німеччиною придбає системи Patriot для України
Норвегія виділить близько 7 мільярдів норвезьких крон на посилення протиповітряної оборони України. У співпраці з Німеччиною це дозволить надати дві системи Patriot і ракети, а також інші типи засобів протиповітряної оборони.
Про це 24 серпня повідомили у Міністерстві оборони Норвегії.
“Разом з Німеччиною ми зараз забезпечуємо, щоб Україна отримала потужні системи протиповітряної оборони. Німеччина та Норвегія дуже тісно співпрацюють, щоб підтримати Україну в її боротьбі за захист країни та захистити цивільне населення від російських повітряних атак”, — заявив прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре.
Повідомляється, що Норвегія та Німеччина фінансують дві системи Patriot, включаючи ракети. Крім того, Норвегія робить внесок у закупівлю радарів протиповітряної оборони від німецького виробника Hensoldt та систем протиповітряної оборони від Kongsberg.
“Протиповітряна оборона також має вирішальне значення для захисту військових частин та інфраструктури. Зараз ми разом з Німеччиною ще більше активізуємо наші зусилля”, — наголосив міністр оборони Туре Сандвік.
"Народ України має незламний дух": Трамп привітав українців із Днем Незалежності
Президент США Дональд Трамп привітав Україну з Днем Незалежності.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
"Від імені американського народу я висловлюю свої вітання та найщиріші побажання Вам і мужньому народу України з нагоди 34-ї річниці незалежності", — написав Трамп Зеленському.
Трамп наголосив, що "народ України має незламний дух, а мужність України надихає багатьох".
"У цей важливий день знайте, що Сполучені Штати поважають вашу боротьбу, вшановують ваші жертви і вірять у ваше майбутнє як незалежної держави", — написав президент США.
Він додав, що "настав час покласти край безглуздим вбивствам". За його словами, Сполучені Штати підтримують переговори про укладення угоди, яка приведе до міцного, тривалого миру, що покладе край кровопролиттю і захистить суверенітет та гідність України.
"Цінуємо Ваші теплі слова на адресу українського народу й дякуємо Сполученим Штатам Америки за те, що стоїте пліч-о-пліч з Україною, захищаючи найцінніше – незалежність, свободу й гарантований мир. Переконані, що спільними зусиллями зможемо покласти край цій війні й досягти справжнього миру для України", — подякував Трампу Зеленський.
FPV-дрони, міномети, скиди вибухових пристроїв з БпЛА: армія РФ атакувала сім прикордонних сіл Чернігівщини
Російські війська протягом доби 23 серпня атакували сім прикордонних сіл Чернігівщини. Використовували FPV-дрони, міномети, а також скидали вибухові пристрої з БпЛА.
Про це Суспільному повідомила речниця Чернігівського прикордонного загону Галина Шеховцова.
Новгород-Сіверська громада:
- Красний Хутір — один вибух, прихід, ймовірно, FPV-дрона;
- Бучки — один вибух, прихід, ймовірно, FPV-дрона;
- Ясна Поляна — три вибухи, приходи, ймовірно, FPV-дрона.
Семенівська громада:
- Архипівка — три вибухи, ймовірно, скиди вибухових пристроїв з БпЛА;
- Баранівка — один вибух, прихід, ймовірно, FPV-дрона, три вибухи, ймовірно, скиди вибухових пристроїв з БпЛА;
- Карповичі — два вибухи, приходи, ймовірно, з міномета калібру 120 мм.
Сновська громада:
- Гута-Студенецька — три вибухи, приходи, ймовірно, з міномета калібру 120 мм, три вибухи, приходи, ймовірно, FPV-дрона, один вибух, ймовірно, скид вибухового пристрою з БпЛА.
"Ми не чекаємо жестів доброї волі": Зеленський привітав з Днем Незалежності
Презедент України привітав українців із Днем Незалежності.
"Україна вірить, що зможе цього досягти — досягти миру, миру на всій своїй землі. Україна на це здатна. Бо Україна має характер. Камʼяну витримку, погляд, який ми не відводимо, руки, обпалені вогнем і часом, але дужі. Руки, які тримають щит і захищають своє", — сказав Зеленський, вітаючи українців з Днем Незалежності.
"Нагадують окупантам, що кордони України становлять 603,7 тис. км²" — акція "Жовтої стрічки" до Дня незалежності
Акцію спротиву до Дня Незалежності організували активісти руху "Жовта стрічка" на окупованих територіях, зокрема в Криму.
Про це рух повідомив у Telegram.
"24 серпня — дуже важливий день для всіх українців. Тим паче для тих, хто живе в окупації та добре розуміє ціну Незалежності. Ви побачите фотографії від наших людей, які не здаються, не піддаються паніці й щодня нагадують окупантам, що кордони України становлять 603,7 тис. км²", — йдеться у повідомленні.
Пеоше фото у рамках акції опублікували із Сімеїзу в окупованому Криму.
Також рух запустив сайт 24independence.day, де можна привітати жителів ТОТ України з Днем Незалежності.
Повітряні Сили: ППО знешкодила 48 дронів, є влучання на 10 локаціях
У ніч проти 24 серпня сили протиповітряної оборони знешкодили 48 з 72 безпілотників, якими військо РФ атакувало Україну. Зафіксовано влучання ракети та 24 БпЛА на 10 локаціях.
Про це Повітряні Сили ЗСУ повідомили зранку 24 серпня.
За даними Повітряних Сил, у ніч на 24 серпня (із 22.00 23 серпня) військо РФ атакувало балістичною ракетою Іскандер-М із району Тагангорога — РФ, а також 72 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – РФ.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
- За попередніми даними, станом на 08.30, протиповітряною обороною збито/подавлено 48 БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі, сході та півдні країни.
- Зафіксовано влучання ракети та 24 БпЛА на 10 локаціях.
Прем'єр Канади Карні приїхав у Київ
Прем'єр-міністр Канади Марк Карні приїхав у Київ у День Незалежності, 24 серпня.
Про це Карні повідомив у соцмережі Х.
Зранку Карні написав, що "щойно прибув до Києва".
"У цей День Незалежності України та в цей критичний момент в історії країни Канада посилює свою підтримку та зусилля, спрямовані на досягнення справедливого і тривалого миру в Україні", — заявив прем'єр.
Вибухи у Коротичі під Харковом: у ДСНС повідомили, де були влучання
У Коротичі Харківського району лунали вибухи: російська армія атакувала селище ударними безпілотниками.
Про це вранці 24 серпня повідомили у пресслужбі ДСНС Харківщини.
За її даними, влучання у Коротичі було щонайменше два, вони прийшлися у двоповерхову складську будівлю на території агропідприємства.
"Горіли конструктивні елементи даху будівлі на площі 30 кв. м. Пошкоджено 2 одиниці техніки та частково зруйновано складську будівлю", — йдеться у повідомленні.
У ДСНС кажуть, що люди поранень не зазнали.
Яка ситуація на фронті на основних напрямках — зведення Генштабу
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські захисники відбили чотири атаки військ РФ. Також росіяни завдали 8 авіаційних ударів, застосувавши при цьому 25 керованих авіабомб, та здійснили 176 обстрілів.
На Південно-Слобожанському напрямку військо РФ 10 разів намагалося прорвати оборонні рубежі українських захисників у районах населених пунктів Вовчанськ, Амбарне, Кам’янка та у бік Зеленого.
На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося шість російських атак. Українські оборонці відбивали штурмові дії росіян у районі Загризового та в напрямку Куп’янська.
На Лиманському напрямку військо РФ провело 20 атак. Намагалося вклинитися в оборону у районах населених пунктів Греківка, Рідкодуб, Карпівка, Колодязі, Мирне та у бік Шандриголового, Дронівки, Серебрянки.
На Сіверському напрямку військо РФ здійснило 12 спроб йти вперед у районах Григорівки, Переїзного, Федорівки та у напрямку Сіверська.
На Краматорському напрямку 16 боєзіткнень відбулось у районі Часового Яру та в напряму Маркового, Ступочок, Предтечиного, Білої Гори.
На Торецькому напрямку військо РФ здійснило 10 атак у районі Щербинівки та у напрямку Плещіївки, Катеринівки, Полтавки та Попового Яру.
На Покровському напрямку українські захисники зупинили 52 штурмові дії армії РФ поблизу населених пунктів Маяк, Никанорівка, Нове Шахове, Красний Лиман, Новоекономічне, Миролюбівка, Сухий Яр, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Горіхове Новоукраїнка та у бік населених пунктів Володимирівка, Родинське, Покровськ, Балаган, Молодецьке, Філія.
На Новопавлівському напрямку військо РФ протягом минулого дня здійснило 33 атаки у районах населених пунктів Вільне Поле, Маліївка, Воскресенка, Темирівка, Ольгівка та у бік Філії, Іванівки, Запорізького.
На Гуляйпільському напрямку бойових зіткнень не зафіксовано.
На Оріхівському напрямку українські захисники відбили одну атаку росіян в районі населеного пункту Кам’янське.
Минулої доби на Придніпровському напрямку військо РФ здійснило дві марні спроби атакувати позиції українських підрозділів.
На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань війська РФ не виявлено.
Генштаб: за добу на фронті 179 бойових зіткнень, РФ втратила 910 військових
На фронті протягом минулої доби зафіксовано 179 бойових зіткнень. За добу Росія на війні в Україні втратила 910 військових.
Про це Генштаб ЗСУ повідомив станом на 08:00 24 серпня у зведенні щодо російського вторгнення.
За уточненою інформацією, 23 серпня військо РФ завдало 61 авіаційний удар, скинуло 142 керовані авіаційні бомби. Крім цього, здійснило 4363 обстріли, зокрема 61 – із реактивних систем залпового вогню, та залучило для ураження 3930 дронів-камікадзе.
Армія РФ завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Стара Гута, Нова Гута та Бунякине Сумської області; Приморське Запорізької області.
За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, артилерійський засіб та пункт управління російського окупаційного війська.
“Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 910 осіб. Також українські воїни знешкодили три бойові броньовані машини, 40 артилерійських систем, один засіб протиповітряної оборони, 121 безпілотний літальний апарат та 81 одиницю автомобільної техніки окупантів”, — йдеться у зведенні Генштабу.
Армія РФ обстріляла 25 населених пунктів Херсонщини: загинула людина, двоє поранених
Російські військові минулої доби обстріляли 25 населених пунктів Херсонської області. Загинула людина, двоє, зокрема дитина, отримали поранення.
Про це у Facebook вранці 24 серпня повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
За даними ОВА, російські окупанти били по критичній та соціальній інфраструктурі, житлових кварталах області. Пошкоджені багатоповерхівка та три приватні будинки.
Військові РФ атакували населені пункти дронами та артилерією, інформує Прокудін.
Війська РФ вдарили ракетою, БпЛА та артилерією по Дніпропетровщині. Загинула 47-річна жінка
Війська РФ у ніч проти 24 серпня атакували Синельниківський та Нікопольський район Дніпропетровщини, вдарили ракетою по Павлограду.
Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
Внаслідок атаки БпЛА у Дубовиківській громаді на Синельниківщині загинула 47-річна жінка. Є пошкодження на території сільськогосподарського підприємства. Горіли також багатоквартирний та приватний будинки й літня кухня.
Безпілотники скерували і на Межівську громаду. Там спалахнули приватна оселя та господарська споруда. По Маломихайлівській громаді російські війська вдарили КАБами. Потрощені приватні будинки.
Вночі ракетою вдарили по Павлограду. Виникла пожежа, рятувальники вогонь загасили.
Нікопольщину атакували FPV-дронами та артилерією. Поцілив по Нікополю, Марганецькій, Червоногригорівській громадах. Понівечена пʼятиповерхівка.
Російська армія атакувала Миколаївщину FPV-дронами
Армія РФ 23 серпня атакувала громаду Миколаївщини FPV-дронами. У ніч на 24-те — сили ППО вели бойову роботу.
Про це повідомили в Миколаївській ОВА.
Учора російські війська дев'ять разів атакували FPV-дронами акваторію Очаківської громади. Ніхто не травмувався.
У ніч на 24 серпня в регіоні сили та засоби протиповітряної оборони вели бойову роботу, додали в ОВА.
Армія РФ за минулу добу завдала 478 ударів по 11 населених пунктах Запорізької області: є поранені
Впродовж доби, 23 серпня, російські військові завдали 478 удари по території 11 населених пунктів Запорізької області. Внаслідок обстрілів дві людини дістали поранень.
Про це сьогодні, 24 серпня, повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров у своєму Telegram-каналі.
"Чоловік та жінка поранені внаслідок удару РФ по Пологівському району".
Армія РФ завдала 478 ударів по території 11 міст та сіл Запорізької області:
- сім разів з реактивних систем залпового вогню обстріляла Плавні, Гуляйполе, Малинівку, Малу Токмачку;
- два авіаційних удари — по Новоандріївці;
- 154 рази з артилерії обстріляла територію Плавнів, Гуляйполя, Малинівки, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Роботиного, Чарівного, Новоандріївки;
- 315 БпЛА атак здебільшого FPV-дронами здійснила по території Степногірська, Плавнів, Гуляйполя, Оріхіва, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного, Малинівці, Новоандріївці.
"Надійшло 13 повідомлень про руйнування будинків та господарчих споруд"., — йдеться у повідомленні.
Мерц оцінив прогрес у мирному врегулюванні в Україні у два відсотки
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що дипломатичні зусилля щодо припинення війни РФ в Україні все ще стикаються зі значними труднощами. Після зустрічі європейських лідерів і президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні Мерц оцінив прогрес у мирному врегулюванні в Україні у два відсотки.
Про це повідомляє Die Presse.
На конференції партій Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Нижньої Саксонії в Оснабрюку в суботу, 23 серпня, Мерц заявив, що Німеччина та ЄС ніколи не докладали “більших дипломатичних зусиль, ніж за останні три тижні”.
“Будь ласка, ніхто не повинен сьогодні говорити, що ми обговорюємо лише постачання зброї”, — сказав канцлер.
Однак Мерц застеріг, що потенційний мир в Україні вимагає терпіння. За його словами, з огляду на заяви керівника Росії Володимира Путіна, “всім” має бути зрозуміло, наскільки “складним” залишатиметься це завдання протягом тижнів чи навіть місяців.
“Ми зробили перші кроки. Але дозвольте мені сказати так: ми на десятикілометровій дистанції і, можливо, подолали перші 200 метрів”, — сказав Мерц.
Він також додав: “У будь-якому разі, ми рухаємося у правильному напрямку”.