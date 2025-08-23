Норвегія разом із Німеччиною придбає системи Patriot для України

Норвегія виділить близько 7 мільярдів норвезьких крон на посилення протиповітряної оборони України. У співпраці з Німеччиною це дозволить надати дві системи Patriot і ракети, а також інші типи засобів протиповітряної оборони.

Про це 24 серпня повідомили у Міністерстві оборони Норвегії.

“Разом з Німеччиною ми зараз забезпечуємо, щоб Україна отримала потужні системи протиповітряної оборони. Німеччина та Норвегія дуже тісно співпрацюють, щоб підтримати Україну в її боротьбі за захист країни та захистити цивільне населення від російських повітряних атак”, — заявив прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре.

Повідомляється, що Норвегія та Німеччина фінансують дві системи Patriot, включаючи ракети. Крім того, Норвегія робить внесок у закупівлю радарів протиповітряної оборони від німецького виробника Hensoldt та систем протиповітряної оборони від Kongsberg.

“Протиповітряна оборона також має вирішальне значення для захисту військових частин та інфраструктури. Зараз ми разом з Німеччиною ще більше активізуємо наші зусилля”, — наголосив міністр оборони Туре Сандвік.