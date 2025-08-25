Американський режисер Вуді Аллен заперечив звинувачення України в "відбілюванні" російських злочинів після його дистанційної участі у Московському міжнародному тижні кіно.

Про це Вуді Аллен заявив у коментарі The Guardian.

Аллен з’явився на фестивалі у форматі онлайн-включення під час сесії, яку вів російський режисер Федір Бондарчук, відомий своєю близькістю до Володимира Путіна.

"Я твердо вірю, що Путін абсолютно неправий, а війна, яку він розв’язав, — жахлива. Але я не думаю, що переривання мистецьких розмов будь-коли є добрим способом допомогти", — Узаявив Аллен.

Міністерство закордонних справ України назвало участь Аллена у заході "ганьбою й образою для жертви українських акторів і кінематографістів, убитих чи поранених російськими військовими злочинцями".

У заяві йдеться, що, беручи участь у фестивалі "разом із прихильниками Путіна", режисер "заплющує очі на звірства Росії, яка 11 років чинить їх щодня в Україні".

За повідомленнями російських ЗМІ, Аллен наголосив, що не планує знімати фільм у Росії, але має "лише добрі почуття до Москви й Санкт-Петербурга" та захоплюється класичними роботами російського кіно, зокрема екранізацією Війни і миру Сергія Бондарчука, яка отримала "Оскар" у 1969 році.

Останні фільми Аллена фінансувалися європейськими інвесторами — Фестиваль Ріфкіна (Іспанія, 2020) та Coup de Chance (Франція, 2023). Його співпраця з Amazon була розірвана у 2019 році після відновлення звинувачень у розбещуванні з боку його названої доньки Ділан Ферроу, які режисер заперечує й у яких його офіційно виправдали після двох розслідувань.

У 2024 році Аллен заявляв, що може піти з кіноіндустрії, оскільки "романтика кінематографа зникла".