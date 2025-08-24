З російського полону повернувся журналіст Дмитро Хилюк

У неділю, 24 серпня з полону повернувся Дмитро Хилюк, журналіст інформаційної агенції УНІАН. Його викрали з власного помешкання під Києвом у перші дні повномасштабного вторгнення.

Про це повідомляє УНІАН.

"У День Незалежності України, 24 серпня з російського полону повернувся кореспондент інформаційного агентства УНІАН Дмитро Хилюк. Ми чекали на цю новину роками. Кожен новий обмін полонених щоразу підсилював надію: скоро і наш Дмитро буде вдома. І ось — сьогодні, в День Незалежності, це сталося. 3 роки, 5 місяців і 21 день він знаходився у вʼязницях ворога", — йдеться у повідомлені.

Нагадаємо, що востаннє Дмитра Хилюка бачив на початку травня 2025 року раніше звільнений український військовий “Влад”, з яким “Репортери без кордонів” змогли взяти інтерв'ю.

Згідно з інформацією, Дмитра Хилюка доставили туди через рік, у травні 2023 року. У серпні того ж року двоє чоловіків ненадовго провели в одній камері один день.

Того дня журналіст українського інформаційного агентства “Уніан” мовчав. Його камера, номер 8, була в третьому та останньому блоці — “найсуворішому”, за словами “Влада”.

Він повідомив, що українських в’язнів, цивільних чи військових, там регулярно били та позбавляли їжі. Це підтверджує інформацію, яку “Репортери без кордонів” вже зібрали від кількох колишніх ув’язнених.

Раніше один із них, який провів рік в одній камері з журналістом, після звільнення розповів “Репортерам без кордонів”, що Дмитро Хилюк став невпізнанним порівняно з його фотографіями до арешту. Він важив не більше 45 кілограмів, і цю оцінку “Влад” досі вважає актуальною.

На початку травня 2025 року, незадовго до звільнення, “Влад” знову випадково зустрів Дмитра Хилюка у тюремному коридорі. Журналіст, схоже, прямував до лікаря. На ньому не було видно жодних видимих ​​ознак жорстокого поводження чи травм.

18 червня 2025 року стало відомо, що захоплений росіянами у березні 2022 року український журналіст Дмитро Хилюк утримується у колонії у Володимирській області Росії.

Що відомо про Дмитра Хилюка

Журналіст інформаційної агенції УНІАН Дмитро Хилюк висвітлював політичні події, а також судові процеси, пов’язані з війною. Росіяни викрали його під час окупації села Козаровичі Вишгородського району Київської області. Хилюка забрали приблизно 4 березня 2022 року. Місцеві жителі розповідали, що приводом для затримання могла стати підозра, що він спілкується з українськими військовими та правоохоронними органами.

У квітні українські журналісти і медійники, учасники Медіаруху, закликали керівництво України обміняти затриманого російського агента, пропагандиста Кирила Молчанова на українського журналіста Дмитра Хилюка, який перебуває в російському полоні понад три роки. Україна має лише неофіційні дані щодо місця утримання Дмитра Хилюка, тому що Росія не визнає факт його полону, йдеться у заяві. Це пов’язано з тим, що міжнародне гуманітарне право забороняє утримувати в полоні цивільних. Відповідно, не існує механізму обміну таких людей — їх повинні звільняти без висування додаткових умов та вимог, зокрема обміну на інших осіб.