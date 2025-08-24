Глави МЗС країн G7 24 серпня проведуть віртуальну зустріч, присвячену Україні

24 серпня, у День Незалежності України, відбудеться віртуальна зустрічі міністрів закордонних справ G7, скликана канадським головуванням, на якій планують обговорити перспективи миру в Україні.

Про це повідомляє МЗС Італії.

За даними МЗС, зустріч має розпочатися о 15 за Києвом (14 за місцевим часом).

Зазначається, що з нагоди Дня Незалежності України міністр закордонних справ Антоніо Таяні підтверджує повну підтримку Італії Києва у досягненні справедливого та міцного миру, за повної поваги до суверенітету України та у тісній координації зі Сполученими Штатами та європейськими партнерами.

У зв'язку з цим Таяні візьме участь у віртуальній зустрічі міністрів закордонних справ G7, скликаній канадським головуванням.

“Це також надасть можливість підбити підсумки зустрічі лідерів у Вашингтоні 18 серпня та обговорити перспективи миру в Україні”, — йдеться у повідомленні.