24 серпня голова Китаю Сі Цзіньпін привітав Зеленського з Днем Незалежності

У неділю, 24 серпня, світові лідери вітали Україну з Днем Незалежності. Серед них був і лідер Китаю Сі Цзіньпін, повідомив президент Володимир Зеленський. Це вперше лідер КНР привітав пострадянську країну з Днем Незалежності.

Про це пише Bloomberg.

"З нагоди Дня Незалежності України висловлюю щирі поздоровлення та найкращі побажання Вам і дружньому українському народу. Китай і Україна мають традиційні дружні відносини. За останні 33 роки з моменту встановлення дипломатичних відносин китайсько-українські відносини стабільно розвивалися, а співпраця в різних сферах дала чудові результати. Я готовий працювати з Вами, щоб спрямувати наші двосторонні відносини на сталий і довгостроковий розвиток та принести більшу користь народам обох країн", — опублікував привітання лідера КНР Зеленський.

Як пише Bloomberg, це повідомлення стало їхнім першим відомим спілкуванням лідерів за понад два роки та першим публічним свідченням того, як Сі Цзіньпін надсилає країні найкращі побажання з нагоди здобуття нею незалежності від Радянського Союзу в 1991 році.

Китайські державні ЗМІ, які зазвичай висвітлюють послання Сі світовим лідерам, не повідомили про жодне вітальне послання Україні. Речник Міністерства закордонних справ Китаю Го Цзякунь уникнув питання щодо ноти на щоденному брифінгу у вівторок, 26 серпня, заявивши, що Пекін розвиває дружні зв'язки з усіма країнами, “на основі принципу взаємовигідної співпраці”.

“Послання Сі з нагоди проголошення незалежності України є важливим, враховуючи, що Путін неодноразово стверджував, що її кордони були штучним творінням радянських лідерів. Цю точку зору він спочатку використав, щоб виправдати анексію Криму понад десять років тому, а потім заявив про суверенітет над частинами східної України, розпочавши вторгнення”, — пише Bloomberg.

Росія та Китай оголосили про партнерство “без обмежень” безпосередньо перед повномасштабним вторгненням у РФ в Україну у 2022 році. Сі надав Путіну дипломатичну та економічну підтримку, попри заперечення України, США та їхніх союзників.

Китайський лідер підтвердив ці відносини у вівторок на зустрічі з високопоставленим російським законодавцем, на якій Сі закликав до поглиблення стратегічної довіри та розширення співпраці, повідомляє офіційне інформаційне агентство “Сіньхуа”.

Минулого тижня Зеленський виступив проти ідеї Росії додати Китай як гаранта безпеки, у разі припинення вогню, заявивши журналістам, що “нам не потрібні гаранти, які не допомагають Україні, і не допомагали Україні в той момент, коли нам це дійсно було потрібно”.

Сі та Зеленський востаннє розмовляли у квітні 2023 року під час годинної розмови, під час якої Сі закликав до переговорів щодо припинення війни Росії в Україні.