У Вашингтоні відзначили День Незалежності України

У неділю, 24 серпня, у США у Вашингтоні відбулося святкування Дня Незалежності України, яке об’єднало українську діаспору, американських друзів України в Америці та місцеві українсько-американські організації.

Про це повідомляє кореспондентка Суспільного.

Активісти вийшли до Білого дому з гаслами: “Мир для України”, “Пам’ятайте усіх тих, хто поклав своє життя за свободу”. До них долучилися ветерани російсько-української війни, українсько-американські ветерани.

Програма складалася з трьох частин: мітингу, ходи, а також концерту з українською музикою, поезією та танцями.

“Не тільки українці, а й американці приходять на цю подію, щоб підтримати і святкувати День Незалежності разом із нами. Це також символічно, бо ми хотіли донести меседж до адміністрації Білого дому, хотіли показати, що ми підтримуємо Україну, що українська діаспора тут дуже активна, вона підтримує Україну і святкує День Незалежності – ми очікуємо перемоги України і робимо все можливе для того щоб допомогти Україні наблизити цю перемогу”, — розповіла організаторка Надія Шапоринська.

Ветеран Максим Радюк розповів, що долучився до акції, “щоб донести до американського народу і президента США, що в Україні страшна війна і треба допомогти Україні відстояти незалежність, щоб була демократія”.

“Саме зараз це важливо для нашої країни – висловлювати свою думку і об'єднуватися за свою свободу”, — сказав ветеран Олександр Вихрук.

Ветеран Андрій Смоленський, який вийшов до Білого дому, розповів Суспільному, що воював у 47 бригаді, яка продовжує відстоювати незалежність Україна, а він відчуває внутрішній обов'язок робити те, що він може робити.

“Я тут у безпеці – можна сказати на пенсії, на відпочинку, тому відчуваю обов'язок робити хоч щось. Знаю англійську мову, тому ми з дружиною намагаємося відвідувати мітинги, зустрічатися із конгресменами, намагатися доносити голос із передової – щоб було чути не лише голос політиків, але й голос простих солдат, простих сержантів”, — розповів Смоленський.

Він додав, що зараз як ніколи важливо бути перед Білим домом, у центрі Вашингтона – столиці найстарішої демократії у світі. За його словами, це правильне місце, щоб говорити про майбутнє української незалежності.

День Незалежності України активісти відзначили у Вашингтоні в США 24 серпня 2025 року. Суспільне Новини/Тетяна Козирєва

