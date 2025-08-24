Келлог бере участь в урочистостях до Дня Незалежності в Києві

Спецпосланець президента США Дональда Трампа Кіт Келлог уже прибув до України та бере участь в урочистостях до Дня Незалежності.

Про це стало відомо з трансляції.

Зеленський нагородив Келлога орденом "За заслуги" І ступеня.

Джерела Суспільного підтвердили, що Келлог залишиться в Україні до завтра, 25 серпня, та відвідає молитовний сніданок.

Це другий візит спецпредставника Трампа цього літа до України. Востаннє генерал відвідував українську столицю 14 липня та зустрічався із президентом Володимиром Зеленським.