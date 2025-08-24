Перейти до основного змісту
Келлог бере участь в урочистостях до Дня Незалежності в Києві
Олена Богданьок
Кіт Келлог, спеціальний посланник Трампа з питань України, отримує орден "За заслуги" І ступеня, 24 серпня 2025 року. Скрін відео ОПУ

Спецпосланець президента США Дональда Трампа Кіт Келлог уже прибув до України та бере участь в урочистостях до Дня Незалежності.

Про це стало відомо з трансляції.

Зеленський нагородив Келлога орденом "За заслуги" І ступеня.

Джерела Суспільного підтвердили, що Келлог залишиться в Україні до завтра, 25 серпня, та відвідає молитовний сніданок.

Це другий візит спецпредставника Трампа цього літа до України. Востаннє генерал відвідував українську столицю 14 липня та зустрічався із президентом Володимиром Зеленським.

