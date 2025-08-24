Прем'єр Канади Карні приїхав у Київ

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні приїхав у Київ у День Незалежності, 24 серпня.

Про це Карні повідомив у соцмережі Х.

Зранку Карні написав, що "щойно прибув до Києва".

"У цей День Незалежності України та в цей критичний момент в історії країни Канада посилює свою підтримку та зусилля, спрямовані на досягнення справедливого і тривалого миру в Україні", — заявив прем'єр.

Карні зустріли глава МЗС України Андрій Сибіга та керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Напередодні стало відомо, що Марк Карні 23 серпня прибув до Польщі та 25 серпня матиме зустріч з премʼєр-міністром країни Дональдом Туском. У вівторок, 26 серпня, премʼєр-міністр Канади прибуде до Німеччини на зустріч з канцлером Фрідріхом Мерцем. В середу, 27 серпня, Карні проведе зустріч з прем'єр-міністром Латвії Евікою Сіліною в Ризі.