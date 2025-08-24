Світові лідери вітають Україну з Днем Незалежності. Серед них — президент США Дональд Трамп, король Великої Британії Чарльз, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Про це повідомляє президент України Володимир Зеленський, а також самі політики у соцмережі Х.

"Вільна, демократична та незалежна Україна. Саме за це ви боретеся. Саме на це спрямовані наші зусилля. Ми з вами, скільки буде потрібно. Бо вільна Україна – це вільна Європа. З Днем Незалежності, Україна!" — написала президентка ЄК фон дер Ляєн.

"Ваша мужність і надія на мир надихають нас усіх. Ми стоїмо пліч-о-пліч з вами. Наше майбутнє — разом у Європейському Союзі. Слава Україні!" — наголосив голова Євроради Антоніу Кошта.

Президент США Дональд Трамп наголосив, що "народ України має незламний дух, а мужність України надихає багатьох".

"У цей важливий день знайте, що Сполучені Штати поважають вашу боротьбу, вшановують ваші жертви і вірять у ваше майбутнє як незалежної держави", — написав президент США.

Він додав, що "настав час покласти край безглуздим вбивствам". За його словами, Сполучені Штати підтримують переговори про укладення угоди, яка приведе до міцного, тривалого миру, що покладе край кровопролиттю і захистить суверенітет та гідність України.

“Моя дружина і я щиро вітаємо Вас та народ України з нагоди Дня Незалежності. Я продовжую відчувати найглибшу і найщирішу повагу до незламної мужності та духу українського народу. Я сподіваюся, що наші країни зможуть і надалі тісно співпрацювати для досягнення справедливого і тривалого миру в Україні”, — написав король Великої Британії Чарльз.

"Ми з Україною сьогодні і завжди. Слава Україні!" — написав прем'єр Великої Британії Кір Стармер.

"Українці з великою мужністю обороняються від нападів Росії. Вони борються за наш устрій на засадах свободи в Європі та за справедливий мир. У День Незалежності ми твердо стоїмо на їхньому боці — сьогодні і в майбутньому", — написав канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що у цей День Незалежності України вшановується мужність і відвагу українського народу, який через 34 роки після здобуття незалежності продовжує боротися проти агресії Росії.

"За свою суверенітет і свободу. За наші цінності і безпеку нашого континенту. Українці, у цій боротьбі за справедливість і мир Франція завжди буде поруч з вами, сьогодні і завтра", — наголосив Макрон.

Президент Литви Ґітанас Науседа записав привітання українською мовою.

“Вже чотири роки ви боретеся за можливість жити на своїй вільній Батьківщині. Щодня ви показуєте світові безпрецедентний приклад мужності та рішучості, зупиняючи жорстоку московську орду”, — сказав Науседа.

Він додав, що Литва завжди буде поруч з Україною, допомагаючи військовими, політичними та фінансовими засобами.

"Сьогодні День Незалежності України. Ми підтримуємо український народ. Україна бореться не тільки за свою свободу і безпеку, а й за нашу. Слава Україні!" – сказав прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон.

Він наголосив, що Швеція продовжуватиме підтримувати Україну.

Президентка Швейцарської Конфедерації Карін Келлер-Зуттер також привітала Україну з Днем Незалежності, заявивши, що "глибоко вражена стійкістю та незламним духом, які продемонстрував народ України в умовах величезних випробувань".

"Швейцарія продовжує рішуче засуджувати війну Росії проти України. Ми твердо підтримуємо Вашу країну в її прагненні до справедливого і тривалого миру. Швейцарія готова надати свої добрі послуги та досвід, якщо буде про це прохання, і залишається відданою підтримці українців, які постраждали від війни, шляхом надання гуманітарної допомоги, розмінування, фінансової допомоги та забезпечення захисту людям, які шукають тимчасового притулку в Швейцарії", — написала Келлер-Зуттер.

Також Україну привітав король Нідерландів Віллем-Александр.

“Я вшановую мужність і стійкість українського народу та віддаю данину поваги його наполегливості та надії, які надихають багатьох людей у всьому світі. Будьте впевнені, що Нідерланди будуть з вами на кожному кроці цього шляху. Скільки б часу це не зайняло”, — написав король Нідерландів Віллем-Александр.

Привітання надійшли і від лідера Китаю Сі Цзіньпіна.

"З нагоди Дня Незалежності України висловлюю щирі поздоровлення та найкращі побажання Вам і дружньому українському народу. Китай і Україна мають традиційні дружні відносини. За останні 33 роки з моменту встановлення дипломатичних відносин китайсько-українські відносини стабільно розвивалися, а співпраця в різних сферах дала чудові результати. Я готовий працювати з Вами, щоб спрямувати наші двосторонні відносини на сталий і довгостроковий розвиток та принести більшу користь народам обох країн", — написав лідер КНР Зеленському.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган побажав українцям миру, процвітання та добробуту.

“Наше всебічне співробітництво, яке сприяє процвітанню наших країн і народів, з кожним роком стає все міцнішим, набуваючи багатовимірного та багаторівневого характеру. Я переконаний, що стратегічне партнерство між Туреччиною та Україною має надзвичайно важливе значення для довіри та стабільності як на регіональному, так і на глобальному рівнях”, — написав Ердоган.

Папа Римський Лев також надіслав привітання з Днем Незалежності.

“З серцем, пораненим насильством, яке спустошує вашу землю, я звертаюся до вас у цей день вашого національного свята. Хочу запевнити вас у моїх молитвах за народ України, який страждає від війни, особливо за всіх поранених, за тих, хто втратив близьких, і за тих, хто залишився без домівок. Нехай сам Бог втішить їх; нехай Він зміцнить поранених і дарує вічний спокій померлим”, — написав понтифік.

Він додав, що “благає Господа зворушити серця людей доброї волі, щоб тгул зброї замовк і поступився місцем діалогу, відкривши шлях до миру для загального блага”.

Невизнаний низкою демократичних держав президент Білорусі Олександр Лукашенко також привітав народ України з Днем Незалежності, передає його пресслужба.

"Як би не тягнули в різні боки зовнішні сили, Білорусь і надалі залишається відкритою для українців. Ми налаштовані на взаємовигідну співпрацю та конструктивний діалог з нашими південними сусідами". — заявив Лукашенко.

Він побажав громадянам України "знайти власну відповідь на сьогоднішні виклики, а вашій багатонаціональній країні — мирного неба, солідарності та справді незалежного розвитку".