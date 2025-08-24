Мерц оцінив прогрес у мирному врегулюванні в Україні у два відсотки

Про це повідомляє Die Presse.

На конференції партій Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Нижньої Саксонії в Оснабрюку в суботу, 23 серпня, Мерц заявив, що Німеччина та ЄС ніколи не докладали “більших дипломатичних зусиль, ніж за останні три тижні”.

“Будь ласка, ніхто не повинен сьогодні говорити, що ми обговорюємо лише постачання зброї”, — сказав канцлер.

Однак Мерц застеріг, що потенційний мир в Україні вимагає терпіння. За його словами, з огляду на заяви керівника Росії Володимира Путіна, “всім” має бути зрозуміло, наскільки “складним” залишатиметься це завдання протягом тижнів чи навіть місяців.

“Ми зробили перші кроки. Але дозвольте мені сказати так: ми на десятикілометровій дистанції і, можливо, подолали перші 200 метрів”, — сказав Мерц.

Він також додав: “У будь-якому разі, ми рухаємося у правильному напрямку”.

18 серпня Мерц разом з іншими європейськими лідерами взяв участь у зустрічі з президентами України та США в Білому домі. Важливою темою обговорення стали майбутні гарантії безпеки для України. Крім того, говорили про можливість підготовки зустрічі Путіна і Зеленського. Тоді Мерц заявив, що наступні кроки у врегулюванні російсько-української війни будуть складнішими, і наступна зустріч має відбутися під час припинення вогню. Його думку підтримали й інші європейські лідери.

Тоді Мерц також заявив, що зустріч президента України Володимира Зеленського та очільника Росії Володимира Путіна має відбутись протягом двох тижнів, однак він "не певен, що в Путіна стане сміливості".

Що відомо про зустріч Трампа й Зеленського

18 серпня відбувся саміт між президентом США Трампом і президентом України Зеленським. Український лідер назвав відкриту двосторонню зустріч "успішною". За його словами, це була найкраща їхня розмова. Він також наголосив, що "чутливі питання" щодо обміну територій можуть бути обговорені лише під час тристоронньої зустрічі за участі лідерів України, США та РФ.

Зеленський та Трамп обговорили гарантії безпеки для України й тристоронній формат переговорів з Путіним. Крім того, йшлося про ситуацію на полі бою та питання зброї. Український лідер зазначив, що фінансування переозброєння армії, зокрема у сфері протиповітряної оборони, стане ключовим елементом майбутніх гарантій безпеки.

Разом із Зеленським до Вашингтона прибули канцлер ФРН Фрідріх Мерц, італійська прем’єрка Джорджа Мелоні, президент Фінляндії Александр Стубб, президент Франції Емманюель Макрон, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і генсек НАТО Марк Рютте. Вони приєдналися до переговорів в Овальному кабінеті.

Трамп заявив, що під час зустрічі з Зеленським та європейськими лідерами обговорили гарантії безпеки для України, які будуть надані партнерами у координації зі США.

Після переговорів президент США зателефонував очільнику Росії та заявив про підготовку зустрічі між Зеленським та Путіним. За його словами, після цього може бути тристороння зустріч за участі лідерів США, Росії та України.