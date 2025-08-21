На зустрічі у Білому домі президент Володимир Зеленський пояснював президенту США Дональду Трампу, який відсоток Донбасу Росія окупувала вже після повномасштабного вторгнення. За його оцінками, враховуючи просування, РФ знадобиться більш як три роки, аби окупувати всю Донецьку область.

Про це президент розповів на зустрічі з журналістами, передає кореспондентка Суспільного.

"За майже чотири роки повномасштабної війни вони окупували третину Донецької області. І тому я пояснив, що теза, що до кінця року вони окупують наш Донбас — це все балачки. Щоб окупувати весь Донбас, їм потрібно ще майже чотири роки", — говорить Зеленський.

Щодо "обміну територіями", президент сказав, що російській армії не вдасться втримати Сумщину й Харківщину, які потенційно можуть запропонувати для угоди.

За словами Зеленського, він пояснював Трампу ситуацію на полі бою по мапі, яку підготувала американська сторона для зустрічі в Білому домі.

8 серпня Трамп, анонсуючи свою зустріч із Путіним на Алясці, заявив, що в угоді щодо завершення війни в Україні "буде обмін територіями". Пізніше, під час пресконференції 11 серпня, він сказав про свою "стурбованість" тим, що президент Зеленський говорить про "конституційне схвалення", коли йдеться про території України.

Пізніше президент Зеленський публічно заперечив можливість відходу українських Сил оборони з неокупованої частини Донецької області, а також наголосив, що територіальні питання можуть обговорюватись лише на зустрічі між ним та лідером Росії Путіним.

Що відомо про зустріч Трампа й Зеленського

18 серпня відбувся саміт між президентом США Трампом і президентом України Зеленським. Український лідер назвав відкриту двосторонню зустріч "успішною". За його словами, це була найкраща їхня розмова. Він також наголосив, що "чутливі питання" щодо обміну територій можуть бути обговорені лише під час тристоронньої зустрічі за участі лідерів України, США та РФ.

Зеленський та Трамп обговорили гарантії безпеки для України й тристоронній формат переговорів з Путіним. Крім того, йшлося про ситуацію на полі бою та питання зброї. Український лідер зазначив, що фінансування переозброєння армії, зокрема у сфері протиповітряної оборони, стане ключовим елементом майбутніх гарантій безпеки.

Разом із Зеленським до Вашингтона прибули канцлер ФРН Фрідріх Мерц, італійська прем’єрка Джорджа Мелоні, президент Фінляндії Александр Стубб, президент Франції Емманюель Макрон, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і генсек НАТО Марк Рютте. Вони приєдналися до переговорів в Овальному кабінеті.

Трамп заявив, що під час зустрічі з Зеленським та європейськими лідерами обговорили гарантії безпеки для України, які будуть надані партнерами у координації зі США.

Після переговорів президент США зателефонував очільнику Росії та заявив про підготовку зустрічі між Зеленським та Путіним. За його словами, після цього може бути тристороння зустріч за участі лідерів США, Росії та України.