Країни-учасниці Коаліції охочих найближчими днями проведуть зустрічі з американськими колегами для посилення планів безпеки та підготовки до розгортання сил підтримки у разі припинення бойових дій в Україні.

Про це повідомила канцелярія британського прем’єр-міністра Кіра Стармера.

Під час віртуальної зустрічі Коаліції охочих, яка відбулася 19 серпня, лідери обговорили подальший тиск на лідера Кремля Путіна. Зокрема, йшлося про можливість розширення санкцій, поки Росія не продемонструє готовності до реальних кроків для завершення війни проти України.

Стармер наголосив, що найближчими днями й тижнями планується активна робота над узгодженням подробиць.

"Я з нетерпінням чекаю на можливість знову оновити інформацію для групи найближчим часом", — заявив британський прем’єр.

Що відомо про Коаліцію охочих

Коаліція охочих – це міжнародна ініціатива, яку створили в березні 2025 року. Ініціатором виступив прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер після зустрічі 18 світових лідерів у Лондоні.

Її мета – консолідувати європейську підтримку України в умовах нестабільної політики США та створити передумови для довготривалого миру.

Що відомо про зустріч Трампа та Зеленського

18 серпня відбулася зустріч між Трампом та Зеленським. Також на зустрічі були європейські лідери. Український президент назвав відкриту двосторонню зустріч "успішною". За його словами, це була найкраща їхня розмова. Він також наголосив, що "чутливі питання" щодо обміну територій можуть бути обговорені лише під час тристоронньої зустрічі за участі лідерів України, США та РФ.

Зеленський та Трамп обговорили гарантії безпеки для України й тристоронній формат переговорів з Путіним. Крім того, йшлося про ситуацію на полі бою та питання зброї. Український лідер зазначив, що фінансування переозброєння армії, зокрема у сфері протиповітряної оборони, стане ключовим елементом майбутніх гарантій безпеки.

Разом із Зеленським до Вашингтона прибули канцлер ФРН Фрідріх Мерц, італійська прем’єрка Джорджія Мелоні, президент Фінляндії Александр Стубб, президент Франції Еммануель Макрон, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і генсек НАТО Марк Рютте.

Трамп заявив, що під час зустрічі з Зеленським та європейськими лідерами обговорили гарантії безпеки для України, які будуть надані партнерами у координації зі США.

Після переговорів президент США зателефонував лідеру Кремля та заявив про підготовку зустрічі між Зеленським та Путіним. За його словами, після цього буде тристороння зустріч за участі лідерів США, Росії та України.