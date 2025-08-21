Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що українська влада не розглядає можливість проведення референдуму щодо внесення змін до Конституції для визнання російської окупації.

Про це він розповів в інтерв'ю італійській газеті Corriere della Sera.

"Ми цього (йдеться про референдум — ред.) не робимо, і наразі ми не маємо наміру поступатися жодною частиною нашої землі. Але сьогодні ми реалістичні та знаємо, що агресор окупував деякі регіони, і поки що ми не можемо звільнити їх за допомогою зброї", — сказав Єрмак.

Водночас посадовець наголосив, що Україна хоче припинити війну та отримати гарантії, що вона не повториться.

"Зеленський чітко заявив: усі територіальні питання будуть розглянуті на його двосторонній зустрічі з Путіним. Крім того, переговори мають розпочатися з нинішньої лінії фронту, і в будь-якому разі ми не відмовимося від наших національних територій. Ми визнаємо ситуацію, створену війною, і хочемо її обговорити", — додав керівник ОПУ.

Раніше Зеленський заперечив можливість відходу українських Сил оборони з неокупованої частини Донецької області, а також наголосив, що територіальні питання можуть обговорюватись лише на зустрічі між ним та лідером РФ Путіним.

Що відомо про можливу зустріч Зеленського і Путіна

Очільник Білого дому Дональд Трамп після переговорів у Вашингтоні 18 серпня із президентом Володимиром Зеленським і європейськими лідерами зателефонував очільнику Кремля Володимиру Путіну та заявив про підготовку двосторонньої зустрічі. За його словами, після цього може бути тристороння зустріч за участі лідерів США, Росії та України.

Сам Зеленський на брифінгу сказав, що готовий зустрітися з Путіним без будь-яких умов. На його думку, якщо Україна зараз наполягатиме на припиненні вогню, то РФ почне висувати низку інших умов.

Водночас у РФ не підтверджують, що Путін готовий до зустрічі з Зеленським. Помічник очільника Кремля Ушаков заявив, що Трамп та Путін під час розмови висловились "на підтримку прямих переговорів між делегаціями РФ та України", а також обговорили "ідею підвищення рівня представників України та РФ на перемовинах".