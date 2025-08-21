Начальники Генеральних штабів низки країн розробили свої військові варіанти для підтримки переговорів для закінчення війни в Україні та подальшого встановлення міцного миру в Європі.

Про це за підсумками нарад, що відбулись 19-20 серпня, повідомили в Об’єднаному комітеті штабів.

Зазначається, що розроблені спільні варіанти будуть представлені радникам з національної безпеки кожної країни, яка брала участь у розробці, для належного розгляду в "поточних дипломатичних зусиллях".

В Об'єднаному комітеті штабів також зауважили, що подальше планування та комунікація продовжуватимуться "у міру розвитку переговорів".

Там додали, що у цих нарадах брали керівники Генштабів Збройних сил Фінляндії, Франції, Німеччини, Італії, Великої Британії, України, США та командувач Об'єднаними силами НАТО в Європі Алексус Гринкевич.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що також взяв участь у цих нарадах по відеозв'язку.

Він висловив переконання, що спільними зусиллями, із залученням політико-дипломатичної підтримки партнерів Києва, вдасться домогтися реального миру та гарантувати безпеку для України та всієї Європи.

17 серпня співголови "коаліції охочих" — президент Франції Емманюель Макрон та прем'єр Великої Британії Кір Стармер — за підсумками онлайн-конференції лідерів держав цього об'єднання у Брюсселі висловили готовність розгорнути власні сили підтримки після припинення бойових дій в Україні.

Як повідомляли в офісі Стармера, "коаліція охочих" найближчими днями проведе зустрічі з американськими колегами для посилення планів безпеки та підготовки до розгортання сил підтримки у разі припинення бойових дій в Україні.

Американський держсекретар Марко Рубіо заявляв, що Вашингтон почав працювати з європейськими країнами та Києвом щодо моделі гарантій безпеки. За його словами, очікується, що її напрацюють впродовж 7-10 днів після зустрічі президентів України та США Володимира Зеленського і Дональда Трампа в Білому домі 18 серпня.