Близько 10 країн готові направити свої війська в Україну — Bloomberg

Близько десяти європейських країн готові відправити свої війська до України в межах пакета гарантій безпеки.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на європейських чиновників.

Йдеться про план, що передбачає участь британських і французьких військових у складі багатонаціональних сил. Вони мають бути розміщені в Україні в рамках можливої мирної угоди, але не на передовій.

За словами президента Європейської ради Антоніу Кошти, умови гарантій можуть бути узгоджені вже цього тижня.

У Білому домі раніше заявили, що президент США Дональд Трамп підтримав створення пакета гарантій для України, хоча американські війська в Україну не відправлятимуть. Вашингтон готовий допомагати у координації та надавати інші засоби безпеки, включно з розвідкою та, можливо, засобами ППО.

Кремль у свою чергу відкинув ідею розміщення військ НАТО на українській території, продовжуючи вимагати від Києва поступок щодо східних регіонів.

Що відомо про зустріч Трампа та Зеленського 18 серпня

18 серпня відбувся саміт між президентом США Трампом та президентом України Зеленським. Український лідер назвав відкриту двосторонню зустріч "успішною". За його словами, це була найкраща їхня розмова. Він також наголосив, що "чутливі питання" щодо обміну територій можуть бути обговорені лише під час тристоронньої зустрічі за участі лідерів України, США та РФ.

Зеленський і Трамп обговорили гарантії безпеки для України й тристоронній формат переговорів з Путіним. Крім того, йшлося про ситуацію на полі бою та питання зброї. Український лідер зазначив, що фінансування переозброєння армії, зокрема у сфері протиповітряної оборони, стане ключовим елементом майбутніх гарантій безпеки.

Разом із Зеленським до Вашингтона прибули канцлер ФРН Фрідріх Мерц, італійська прем’єрка Джорджа Мелоні, президент Фінляндії Александр Стубб, президент Франції Емманюель Макрон, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і генсек НАТО Марк Рютте. Вони приєдналися до переговорів в Овальному кабінеті.

Трамп заявив, що під час зустрічі з Зеленським та європейськими лідерами обговорили гарантії безпеки для України, які будуть надані партнерами у координації зі США.

Після переговорів президент США зателефонував очільнику Росії та заявив про підготовку зустрічі між Зеленським та Путіним. За його словами, після цього може бути тристороння зустріч за участі лідерів США, Росії та України.