Американський лідер Дональд Трамп розкритикував адміністрацію експрезидента Джо Байдена за те, що та забороняла Україні завдавати ударів по російській території. Він заявив, що у такий спосіб неможливо виграти війну.

Про це він написав у соцмережі Truth Social.

Зокрема він порівняв заборону на удари по Росії із "чудовою спортивною командою, яка має фантастичний захист, але їй не дозволено грати в нападі". Трамп переконаний, що в такий спосіб "немає жодних шансів на перемогу".

"Те саме стосується України та Росії. Підступний і вкрай некомпетентний Джо Байден не дозволив Україні боротися, лише захищатися. І як воно вийшло?", — заявив очільник Білого дому.

Він вкотре повторив, що Росія не розпочала б повномасштабну війну проти України у 2022 році, якби він тоді був президентом, оцінивши шанс нападу як "нульовий".

"Цікаві часи попереду!!!" — додав американський президент.

Після цього допису з критикою Байдена, Трамп опублікував колаж із двох чорно-білих світлин. Перше — з його зустрічі з очільником Кремля Володимиром Путіним на Алясці 15 серпня. А друге — знімок так званих "кухонних дебатів" між тодішнім віцепрезидентом США Річардом Ніксоном і першим секретарем Комуністичної партії СРСР Микитою Хрущовим у липні 1959 року.

Колаж, який опублікував Дональд Трамп. Donald J. Trump/Truth Social

Тоді в Москві, у павільйоні на відкритті Американської національної виставки, де розмістили модель сучасного американського будинку, з кухнею та новою технікою, Ніксон і Хрущов вступили в публічну дискусію про те, яка система краща — капіталізм чи соціалізм.

Політики сперечалися прямо серед кухонних меблів, тому журналісти назвали це "кухонними дебатами".

Дозвіл на удари по РФ

Адміністрація Джо Байдена тривалий забороняла використовувати американську зброю по цілях на території РФ. Після наступу російського війська росіян на прикордоння Харківщини у травні 2024 року — зброю дозволили використовувати виключно в районі Харкова.

У листопаді того ж року The New York Times з посиланням на американських чиновників повідомило, що Байден дозволив Україні застосовувати далекобійні ракети ATACMS по території РФ.

Трамп після перемоги на президентських виборах у США у грудні 2024-го заявляв, що вважає небезпечним виданий Вашингтоном ЗСУ дозвіл на застосування американської зброї для ударів углиб російської території.