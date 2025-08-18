Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський визнав, що іноді отримує неправдиві доповіді з фронту. За його словами, це призводить до втрат з боку українського війська.

Про це генерал сказав інтерв’ю "РБК-Україна".

"На жаль, дійсно, є випадки, коли безпосередньо з місць бойових дій надається неправдива інформація про стан та положення окремих підрозділів. Це призводить, по-перше, до загрози для військових з інших підрозділів, які ведуть бойові дії чи тримають оборону поруч. Бо коли ти думаєш, що праворуч чи ліворуч є сусід, а його там насправді немає, там може раптово з'явитись ворог. І це призводить до втрат", — сказав головком.

Він також розповів, що аби уникати таких ситуацій, військовослужбовці отримують інформацію з багатьох джерел.

"Тому, щоб мати об'єктивну інформацію, ми отримуємо її з багатьох джерел. Ось, наприклад, мені прийшло оновлення від DeepState. Ми використовуємо всі види джерел інформації для об’єктивності, зокрема й DeepState. Я не хочу сказати, що це "остання інстанція" в отриманні реалістичної інформації, бо він теж припускається помилок. Але це джерело інформації, яке часто допомагає отримати дані про загрозу втрати позиції", — сказав Сирський.

За його словами, для отримання об’єктивної інформації ЗСУ також користуються даними від партнерів та інших джерел розвідки. Водночас головком відзначив Сили безпілотних систем, які, за твердженням Сирського, надають "багато інформації".

"Вони з повітря повністю контролюють весь передній край і мають інформацію про наявність військовослужбовців на позиціях. Тобто саме отримуючи інформацію з багатьох джерел, ми добиваємося її об’єктивності", — додав генерал.

У лютому 2025 року президент Володимир Зеленський казав, що у війні з Росією Україна втратила понад 46 тисяч військових, десятки тисяч вважаються зниклими безвісти.