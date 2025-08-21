"Справедлива та збалансована": ЄС та США про угоду про торгівлю

Євросоюз та США випустили спільну заяву щодо рамкової угоди про торгівлю між ЄС та Сполученими Штатами.

Заяву опублікувала Європейська комісія.

У заяві йдеться про те, що Євросоюз та США розглядають рамкову угоду як перший крок у процесі, який з часом може бути розширений для охоплення додаткових сфер.

Євросоюз скасує мита на всі промислові товари зі США та забезпечить преференційний доступ до ринку для широкого спектра морепродуктів та сільськогосподарських товарів.

США, згідно з угодою, з 1 вересня запровадять 15% мит на більшість імпорту з Євросоюзу. Ця митна ставка називається тарифом за режимом найбільшого сприяння (НСП). Зараз США застосовують цю ставку до окремих видів імпортних товарів та сировини з ЄС.

Євросоюз також збільшить закупівлі військового та оборонного обладнання у Сполучених Штатів.

Також ЄС та США зобов'язуються посилювати співпрацю та дії, пов'язані із запровадженням третіми країнами обмежень на експорт критично важливих мінеральних та інших подібних ресурсів.

"Сполучені Штати та Європейський Союз, відповідно до своїх внутрішніх процедур, оперативно задокументують Угоду про взаємну, справедливу та збалансовану торгівлю для реалізації цієї Рамкової угоди", — йдеться у заяві.

Єврокомісар з торгівельної та економічної безпеки Марош Шефчович заявив, що Євросоюз зміг закріпити мита у розмірі 0% на певні категорії товіарів.

"Це включає недоступні природні ресурси, такі як корок, літаки та деталі літаків, генеричні фармацевтичні препарати та їхні інгредієнти, а також хімічні прекурсори", — повідомив він.

Марош Шефович наголосив, що рамкова угода "зміцнює довіру" та "приносить стабільність" у відносинах між США та ЄС.

Що відомо про "тарифи Трампа"

2 квітня Трамп оголосив про запровадження мит на продукцію зі 185 країн і територій. Він повідомив про встановлення мінімальної ставки мита на імпортні товари на рівні 10%. Зокрема, для товарів з Європейського Союзу діятиме мито — 20%. Тарифна ставка для Китаю тоді становила 34%. Для окремих країн передбачено індивідуальні тарифи.

Крім того, з 3 квітня адміністрація США запровадила 25% мито на всі імпортовані в країну автомобілі.

В українському Мінекономіки заявили, що 10% мита для України — це "складно, але не критично".

4 квітня Китай відповів на запровадження адміністрацією президента США Дональда Трампа нових підвищених мит, встановивши тарифи для всього американського імпорту товарів на рівні 34%. Вони почали діяти 10 квітня.

9 квітня Трамп заявив, що США підвищують митну ставку на китайський імпорт з до 125%. До цього мито на імпортні китайські товари та сировину становило 104%.

У відповідь Китай запровадив додаткові 84% мит на імпортні товари із США.

10 квітня у Білому домі заявили, що ставка тарифів США на китайський імпорт зараз фактично становить 145%. Останній указ американського президента Дональда Трампа підвищує тарифи для Пекіна до 125% з 84%. Але це на додачу до 20% тарифу на фентаніл, який Трамп раніше запровадив проти Китаю.

12 липня Трамп повідомив про запровадження 30% тарифів на імпорт товарів із Мексики та Європейського Союзу. Нові мита набудуть чинності 1 серпня.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн відреагувала на рішення Трампа і зазначила, що 30% тариф на експорт з ЄС зашкодить бізнесу і споживачам по обидва боки Атлантики.