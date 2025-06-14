Рада Безпеки ООН провела екстрене засідання щодо ударів Ізраїлю по Ірану

На екстреному засіданні Ради Безпеки ООН 13 червня Іран офіційно звинуватив Сполучені Штати в причетності до ударів Ізраїлю по іранській території. Вашингтон відкинув ці обвинувачення та закликав Тегеран сісти за стіл переговорів щодо ядерної програми.

Засідання Ради Безпеки ООН транслювалося на YouTube-каналі організації.

Постійний представник Ірану при ООН Амір Іравані заявив, що США, підтримуючи Ізраїль, поділяють повну відповідальність за наслідки. Він також звинуватив Ізраїль у спробі зірвати дипломатію та спровокувати регіональний конфлікт.

Посол Ізраїлю в ООН Данні Данон натомість заявив, що Іран готувався до війни, а удари Ізраїлю були «актом національного самозбереження». Він також повідомив, що розвідка підтвердила здатність Ірану швидко накопичити матеріал для кількох ядерних боєголовок.

№Ми чекали, що дипломатія спрацює… Ми спостерігали, як переговори тягнуться, поки Іран давав хибні обіцянки або відкидав навіть найосновніші вимоги", — сказав він.

Представник США Маккой Пітт у відповідь заявив, що Вашингтон прагне дипломатичного врегулювання, яке гарантує, що Іран не отримає ядерну зброю:

"Керівництву Ірану варто погодитися на переговори зараз", — наголосив Пітт.

За його словами, США були попереджені про ізраїльську операцію, але не брали участі у військових діях.

Глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі підтвердив Раді Безпеки, що внаслідок ударів було знищено надземну пілотну установку зі збагачення урану в Натанзі, а також повідомив про атаки на ядерні об'єкти в Фордо й Ісфагані.

Атака Ізраїлю на Іран

У ніч на 13 червня Армія оборони Ізраїлю розпочала повітряну операцію проти ядерної програми Ірану. Ізраїльські ВПС завдали ударів по десятках цілей на території Ірану, включно з об'єктами, що мають відношення до збагачення урану та іншими військовими об’єктами.

Прем’єр-міністр Біньямін Нетаньягу заявив, що метою операції є "завдати удару по ядерній інфраструктурі Ірану, його заводах з виробництва балістичних ракет та військових потужностях". Він наголосив, що операція триватиме стільки, скільки буде потрібно, аж до повного виконання завдання.

Унаслідок атаки загинули командувач Корпусу вартових Ісламської революції Хосейн Саламі та начальник Генштабу Збройних сил Ірану Мохаммад Багері, повідомило Іранське державне інформагентство.

Також 13 червня Іран запустив у бік території Ізраїлю понад 100 безпілотників у відповідь на ізраїльські удари по десятках цілей.

Крім того, після ізраїльської атаки низка країн закрили свій повітряний простір.

МАГАТЕ висловило занепокоєння щодо ударів по ядерних об'єктах, додавши, що підвищення рівня радіації наразі немає.

Іран вимагає скликати екстрене засідання Радбезу ООН. Низка країн світу, зокрема Велика Британія, Китай, Оман закликали до деескалації на Близькому Сході.

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив, що всередині одного з ядерних обʼєктів Ірану зафіксували забруднення.