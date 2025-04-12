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Норвегія виділить 830 млн євро на підготовку та оснащення бригади ЗСУ
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Норвегія виділить 830 млн євро на підготовку та оснащення бригади ЗСУ

Дмитро Михайлов
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Норвегія спільно з державами Північної Європи та країнами Балтії підготують одну бригаду Сил оборони України. На це виділять 10 мільярдів норвезьких крон (830 млн євро).

Про це під час засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" заявив міністр оборони Норвегії Торе Сандвік, передає пресслужба норвезького Міноборони.

За його словами, країни Північної Європи та Балтії сприятимуть підготовці та оснащенню бригади ЗСУ. Це зроблять у відповідь на прохання України.

"Норвегія виступає разом з Європою за посилення підтримки України як у політичному, економічному, так і у військовому плані. Розбудова більшої кількості сухопутних сил є важливою для України, і зараз ми виділили десять мільярдів норвезьких крон на ці цілі у 2025 році", — сказав Сандвік.

У Міноборони Норвегії додали, що українську бригаду укомплектують різними видами озброєння так, щоб вона становила цілісну сухопутну військову бойову одиницю, здатну діяти самостійно. Зазвичай бригада налічує від 3 до 5 тисяч солдатів. Проєкт забезпечить бригаду всім необхідним обладнанням та навчанням відповідно до потреб України.

Сандвік також зазначив, що в ініціативі з підготовки не йдеться про створення нової бригади, її сформують із вже наявних менших підрозділів.

27-й "Рамштайн"

11 квітня у Брюсселі відбулась 27-ма зустріч Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" під голововуванням Великої Британії та Німеччини.

За підсумками зустрічі країни ЄС зобов'язалися надати понад 23 млрд євро безпекової допомоги Україні у 2025 році.

Німеччина оголосила, що передасть Україні 4 системи ППО IRIS-T та 300 керованих ракет.

Велика Британія надасть Україні новий пакет військової допомоги на 450 мільйонів фунтів стерлінгів (589 млн дол.). З них 350 мільйонів надійде від британського уряду, а подальше фінансування надасть Норвегія через Міжнародний фонд для України під керівництвом Лондона.

Естонія найближчим часом надасть Україні тисячі артилерійських боєприпасів, а також сухі пайки для потреб ЗСУ.

Литва планує виділити ще 20 мільйонів євро на закупівлю боєприпасів для ЗСУ.

Нідерланди виділять 150 мільйонів євро на ППО для України.

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