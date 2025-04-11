У Брюсселі під спільним німецько-британським керівництвом відбувається засідання Контактної групи з оборони України (формат “Рамштайн”), де головують міністр оборони Великої Британії Джон Гілі та міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Союзники оголосили про нові пакети допомоги Україні та створили ще одну коаліцію під назвою "Радіоелектронна боротьба".

Про це повідомляють кореспонденти Суспільного.

На засіданні присутній міністр оборони України Рустем Умєров. Міністр оборони США Піт Гегсет та президент України Володимир Зеленський візьмуть участь у засіданні по відеозв'язку.

"Ми, європейці, як стає зрозуміло з кожним днем, несемо особливу відповідальність за підтримку України та її майбутнього. Нашою метою є і має залишатися відновлення миру, свободи і безпеки на європейському континенті. Сьогодні буде представлено близько 40 країн, включаючи США. Вони будуть представлені тут своєю делегацією. Наш американський колега Піт Гегсед також приєднається до нас через Інтернет", — сказав перед засіданням Пусторіус.

Як повідомили у Міноборони Німеччини, на "Рамштайні" створили нову коаліцію під назвою "Радіоелектронна боротьба".

Її створила Німеччина разом з 10 партнерами, щоб посилити Україну в таких сферах:

комунікація всередині Сил оборони України;

розвідка і перешкоджання комунікаціям ворога;

протидія дронам;

підвищення ефективності систем озброєння.

До того ж Берлін додатково виділяє понад 11 млрд євро на подальшу військову допомогу Україні до 2029 року.