Велика Британія надасть Україні новий пакет військової допомоги на 450 мільйонів фунтів стерлінгів ($589 млн). З них 350 мільйонів надійде від британського уряду, а подальше фінансування надасть Норвегія (через Міжнародний фонд для України під керівництвом Лондона).

Про це йдеться у пресрелізі, який опубліковано на сайті британського уряду.

Зазначається, що пакет включатиме 160 мільйонів фунтів стерлінгів, які спрямують на ремонт та технічне обслуговування транспортних засобів та обладнання, яке Велика Британія вже надала Україні. Йдеться про партнерство британських компаній з українською промисловістю.

Також новий пакет включає фінансування для радарних систем, протитанкових мін і сотень тисяч безпілотників на понад 250 мільйонів фунтів стерлінгів. Йдеться про високоманеврові FPV-дрони. Їх закуплять у постачальників із Великої Британії та України.

Цю частину фінансують коштом урядів Великої Британії та Норвегії. Пакет базується на роботі "Коаліції дронів".

За словами очільника британського Міноборони Джона Гілі, 2025 рік — "критичний" для України.

"Наше завдання як міністрів оборони — дати в руки українських бійців те, що їм потрібно. Ми повинні посилити стримування російської агресії, продовжуючи зміцнювати обороноздатність України", — сказав він у вступному слові на зустрічі Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" у Брюсселі.

Загалом на 2025 рік Велика Британія виділила на військову підтримку України 4,5 мільярда фунтів стерлінгів військової підтримки.

11 квітня у Брюсселі відбувається зустріч Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" під голововуванням Великої Британії та Німеччини. Міністр оборони США Піт Гегсет по відеозв'язку долучиться до цього засідання.