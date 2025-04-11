Естонія надасть Україні 10 тисяч артбоєприпасів — міністр оборони країни

Естонія найближчим часом надасть Україні тисячі артилерійських боєприпасів, а також сухі пайки для потреб ЗСУ.

Про це перед засіданням Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" у Брюсселі заявив очільник Міноборони Естонії Ханно Певкур, передає кореспондентка Суспільного.

"Або на цьому тижні, або на наступному, ми доставимо 10 тисяч боєприпасів калібром 155-мм. Ми також доставимо 750 тисяч пакунків з їжею для солдатів. І ми продовжимо також беззбиткову діяльність в тому сенсі, що ми купуємо, за допомогою наших друзів з різних європейських країн, амуніцію для ЗСУ№, — сказав естонський міністр оборони.

Певкур також повідомив, що зустрінеться із міністром оборони України Рустемом Умєровим та обговорить із ним основні потреби української армії.

"Ми всі розуміємо, що на лінії фронту важко. Ми фактично повинні збільшити військову допомогу Україні. І ми це робимо. І ми будемо обговорювати з нашими партнерами, що ми можемо зробити більше, тому що Україні потрібна краща позиція для мирних переговорів", — додав він.

11 квітня у Брюсселі відбудеться зустріч Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" під голововуванням Великої Британії та Німеччини. Міністр оборони США Піт Гегсет по відеозв'язку долучиться до цього засідання.