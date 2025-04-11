Країни ЄС у 2025 році виділять для оборони України €23 млрд — Каллас

Протягом 2025 року країни-члени Європейського союзу зобов’язалися надати Україні військову допомогу на 23 мільярди євро, але ЄС усе ще має робити більше, щоб терміново підтримати Україну.

Про це під час зустрічі Контактної групи з питань оборони України заявила висока представниця ЄС із зовнішніх відносин і політики безпеки Кая Каллас.

"Сьогодні ми знову обговорюємо, що ще можемо зробити, щоб допомогти Україні. З європейського боку, минулого року ми підтримали Україну 20 мільярдами євро. Вже цього року країни-члени ЄС виділили понад 23 мільярди. Тож ми, безумовно, робимо більше, ніж минулого року, але нам потрібно робити більше", — сказала вона.

Вона зазначила, що зобов'язання щодо допомоги Україні "надходять кожного дня".

"Це дуже важливо. Ми надаємо сигнал, що стоїмо поряд з Україною, і саме цьому присвячена ця зустріч", — сказала Каллас.