На "Рамштайні" створили "РЕБ-коаліцію"

Під час засідання Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн" було створено нову коаліцію під назвою "Радіоелектронна боротьба".

Про це повідомили у Міноборони Німеччини.

Її створила Німеччина разом з 10 партнерами, щоб посилити Україну в таких сферах:

комунікація всередині Сил оборони України;

розвідка і перешкоджання комунікаціям ворога;

протидія дронам;

підвищення ефективності систем озброєння.

До того ж Берлін додатково виділяє понад 11 млрд євро на подальшу військову допомогу Україні до 2029 року.

Зокрема, за кошти можна поставити наступну зброю та системи озброєння: