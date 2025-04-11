На "Рамштайні" створили "РЕБ-коаліцію"

Під час засідання Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн" було створено нову коаліцію під назвою "Радіоелектронна боротьба".
Про це повідомили у Міноборони Німеччини.
Її створила Німеччина разом з 10 партнерами, щоб посилити Україну в таких сферах:
- комунікація всередині Сил оборони України;
- розвідка і перешкоджання комунікаціям ворога;
- протидія дронам;
- підвищення ефективності систем озброєння.
До того ж Берлін додатково виділяє понад 11 млрд євро на подальшу військову допомогу Україні до 2029 року.
Зокрема, за кошти можна поставити наступну зброю та системи озброєння:
- 4 системи ППО IRIS-T, включаючи 300 керованих ракет,
- 300 безпілотників-розвідників,
- 120 ПЗРК,
- 25 бойових машин піхоти Marder,
- 15 основних бойових танків Leopard 1A5,
- 14 артилерійських систем,
- 100 наземних оглядових радарів,
- 30 керованих ракет PATRIOT,
- 100 000 артилерійських боєприпасів, завдяки чому загальний обсяг артилерійських боєприпасів, поставлених Німеччиною, досягне майже 500 000 снарядів.