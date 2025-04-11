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На "Рамштайні" створили "РЕБ-коаліцію"
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На "Рамштайні" створили "РЕБ-коаліцію"

Надія Собенко
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Рамштайн
Міністри оборони Великої Британії Джон Гілі, України Рустем Умєров і Німеччини Борис Пісторіус підписали Лист про наміри для коаліції РЕБ на засіданні "Рамштайн" у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі 11 квітня 2025 року. REUTERS/Yves Herman

Під час засідання Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн" було створено нову коаліцію під назвою "Радіоелектронна боротьба".

Про це повідомили у Міноборони Німеччини.

Її створила Німеччина разом з 10 партнерами, щоб посилити Україну в таких сферах:

  • комунікація всередині Сил оборони України;
  • розвідка і перешкоджання комунікаціям ворога;
  • протидія дронам;
  • підвищення ефективності систем озброєння.

До того ж Берлін додатково виділяє понад 11 млрд євро на подальшу військову допомогу Україні до 2029 року.

Зокрема, за кошти можна поставити наступну зброю та системи озброєння:

  • 4 системи ППО IRIS-T, включаючи 300 керованих ракет,
  • 300 безпілотників-розвідників,
  • 120 ПЗРК,
  • 25 бойових машин піхоти Marder,
  • 15 основних бойових танків Leopard 1A5,
  • 14 артилерійських систем,
  • 100 наземних оглядових радарів,
  • 30 керованих ракет PATRIOT,
  • 100 000 артилерійських боєприпасів, завдяки чому загальний обсяг артилерійських боєприпасів, поставлених Німеччиною, досягне майже 500 000 снарядів.

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