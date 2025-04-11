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Литва виділить ще 20 мільйонів євро на боєприпаси для України
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Литва виділить ще 20 мільйонів євро на боєприпаси для України

Надія Собенко
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Литва планує виділити ще 20 мільйонів євро на закупівлю боєприпасів для України, бо це те чого ЗСУ "дійсно потребують".

Про перед засіданням Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" у Брюсселі повідомила міністерка оборони Литви Довіле Шакалієне.

"Литва збирається додати ще 20 млн євро на закупівлю боєприпасів, тому що це одна з тих речей, які дійсно потрібні Україні зараз. Коли ми говоримо про "коаліцію охочих" і що нам дійсно потрібно зробити, так це переозброїти, відродити українську армію, бо перша і головна гарантія безпеки України — це здатність її армії воювати і забезпечити, щоб Росія не відчувала, що вона може рухатися вперед", — сказала вона.

Міністерка зазначила, що не дуже впевнена в тому, що вдасться досягнути стійкого перемир'я, тому що "Росія ніколи раніше не дотримувалася жодних домовленостей, і тому ми повинні бути готові до будь-якого іншого сценарію".

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