Литва виділить ще 20 мільйонів євро на боєприпаси для України

Литва планує виділити ще 20 мільйонів євро на закупівлю боєприпасів для України, бо це те чого ЗСУ "дійсно потребують".

Про перед засіданням Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" у Брюсселі повідомила міністерка оборони Литви Довіле Шакалієне.

"Литва збирається додати ще 20 млн євро на закупівлю боєприпасів, тому що це одна з тих речей, які дійсно потрібні Україні зараз. Коли ми говоримо про "коаліцію охочих" і що нам дійсно потрібно зробити, так це переозброїти, відродити українську армію, бо перша і головна гарантія безпеки України — це здатність її армії воювати і забезпечити, щоб Росія не відчувала, що вона може рухатися вперед", — сказала вона.

Міністерка зазначила, що не дуже впевнена в тому, що вдасться досягнути стійкого перемир'я, тому що "Росія ніколи раніше не дотримувалася жодних домовленостей, і тому ми повинні бути готові до будь-якого іншого сценарію".