Очільник Пентагону Гегсет візьме участь у "Рамштайні" по відеозв'язку — Politico

Міністр оборони США Піт Гегсет по відеозв'язку долучиться до засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", що відбудеться 11 квітня у Брюсселі.

Про це повідомляє Politico.

Раніше видання Defense News із посиланням на джерела писало, що США вперше пропустять засідання "Рамштайну", хоча раніше країна очолювала цю коаліцію. Тоді повідомлялося, що очільник Пентагону не приєднається ні особисто, ні онлайн, а американське Міноборони навряд чи надішле високопоставлених представників.

2 квітня Велика Британія анонсувала нову зустріч "коаліції охочих" щодо України 10 квітня у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі, а 11 квітня відбудеться зустріч Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн".

Про Рамштайн

Контактна група у форматі "Рамштайн", створена у 2022 році тодішнім головою Пентагону Ллойдом Остіном. 22 квітня 2022 року Остін запросив представників 40 держав-союзників зустрітися в Німеччині, щоб обговорити довгострокові потреби України у сфері безпеки під час повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну.

12 лютого у Брюсселі відбулось чергове засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" під головуванням Великої Британії, за підсумками якого учасники підтвердили намір і надалі підтримувати Україну та погодили надання допомоги на мільярди доларів.