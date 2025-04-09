Президент Володимир Зеленський повідомив, що обговорив з міністром оборони Рустемом Умєровим підготовку до "Рамштайну", який запланований на 11 квітня. За його словами, пріоритет номер один – це протиповітряна та протиракетна оборона України.

Про це глава держави розповів під час свого звернення 9 квітня.

"Україні потрібно щонайменше десять систем, достатньо ефективних саме проти російських балістичних ракет – Patriot роблять це найкраще. Ми говорили неодноразово з американською стороною, з усіма в Європі, хто здатен допомогти. Ми розраховуємо на рішення", — сказав Зеленський.

Він зауважив, що в деяких частинах України люди фактично постійно живуть під загрозою таких ударів.

"І зараз у світі є дефіцит лише політичних рішень для захисту життя, а не самих систем дефіцит. Системи у світі є. Навіть Patriot достатньо, щоб раз і назавжди гарантувати захист від російського терору. Але це рішення політиків, це рішення партнерів", — сказав президент.

Другим пріоритетом "Рамштайну" Зеленський назвав "конкретне опрацювання" незмінності підтримки України з боку партнерів в цьому році.

"Стабільність та передбачуваність допомоги для України – це те, що розчаровує агресора й реально стимулює до дипломатії. Потрібно знищити цю спокусу в Путіна, коли він сподівається, що підтримка України зникне. Не зникне. Підтримка буде продовжуватися. Нам потрібен цей сигнал і незмінне постачання оборонної допомоги", — додав президент.

2 квітня Велика Британія анонсувала нову зустріч "коаліції охочих" щодо України 10 квітня у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі, а 11 квітня відбудеться зустріч Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн".

Про Рамштайн

Контактна група у форматі "Рамштайн", створена у 2022 році тодішнім головою Пентагону Ллойдом Остіном. 22 квітня 2022 року Остін запросив представників 40 держав-союзників зустрітися в Німеччині, щоб обговорити довгострокові потреби України у сфері безпеки під час повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну.

12 лютого у Брюсселі відбулось чергове засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" під головуванням Великої Британії, за підсумками якого учасники підтвердили намір і надалі підтримувати Україну та погодили надання допомоги на мільярди доларів.