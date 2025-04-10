Командувача Сил безпілотних систем ЗСУ полковника Вадима Сухаревського планують звільнити. Натомість йому можуть доручити командування новоствореним армійським корпусом.

Цю інформацію "Мілітарному" підтвердили джерела в політичних і військових колах.

За їхніми словами, обговорення питання звільнення Сухаревського з посади командувача СБС, який очолює цей рід військ від моменту його створення у 2024 році, у керівництві ЗСУ триває вже кілька місяців.

Водночас джерела "Мілітарного" не називають, який саме з армійських корпусів має очолити Сухаревський. Зараз вони створені у Сухопутних, Десантно-штурмових військах та Морській піхоті Військово-морських сил ЗСУ.

Про Сили безпілотних систем

6 лютого 2024 року президент України Володимир Зеленський підписав указ №51/2024 "Про нарощування спроможностей Сил оборони", згідно з яким у структурі української армії має з'явитися окремий рід військ Сили безпілотних систем. Проєкт указу напрацьований Міноборони спільно з Генштабом. Уряд підтримав ініціативу Зеленського 7 травня.

10 червня заступник головнокомандувача Збройних сил України Вадим Сухаревський призначений командувачем Сил безпілотних систем.

Ще в лютому Вадим Сухаревський на форумі "Україна. Рік 2024" пояснював, навіщо потрібен цей окремий підрозділ:

"Метою нашої команди є три основні тези: ефективність, системність та аналіз застосування Сил безпілотних систем. Це буде потужний кулак, який буде вирішувати реальні завдання на полі бою, який буде надійним плечем підтримки для наших бойових бригад. Це буде той елемент, який дасть можливість асиметрично відповідати на дії противника і завдавати йому максимальних втрат", — сказав він.

20 серпня Кабмін схвалив законопроєкт, який утверджує існування Сил безпілотних систем і виділив 24 млрд грн на закупівлю безпілотників для Сил безпеки й оборони.

3 вересня Верховна рада підтримала в другому читанні й в цілому законопроєкт № 11507, який передбачає включення до окремих родів сил ЗСУ нової структури — Сил безпілотних систем.