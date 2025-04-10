За три роки повномасштабної війни Повітряні сили ЗСУ збили близько 100 балістичних ракет "Іскандер" і 40 аеробалістичних "Кинджалів", якими російське військо атакувало Україну.

Про в ефірі телемарафону "Єдині новини" розповів це начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"За три роки повномасштабного вторгнення РФ збито, якщо брати крилаті ракети, "Х-101", "Калібр" — 2400 одиниць, "Іскандерів-К" — близько 100. Щодо балістики: маємо на сьогодні 97 збитих "Іскандерів", а також серед них північнокорейські KN-23, і ще маємо 40 збитих "Кинджалів", — сказав Ігнат.

Він додав, що російська балістика збивається лише американськими системами ППО Patriot.

У лютому президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна могла б обійтися 20 системами ППО Patriot і ліцензією на виробництво ракет до них від США в обмін на гарантії безпеки.

Зеленський неодноразово заявляв, що звертався до США з проханням надати ліцензії на виробництво систем протиповітряної оборони Patriot. Зокрема у грудні 2024 року в інтерв'ю Le Parisien він казав, що там "начебто ніхто не проти", але "досі ми нічого не отримали". Також того ж місяця глава держави оцінював потребу України у Patriot у 10-12 одиниць.