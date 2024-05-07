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Уряд підтримав ініціативу Зеленського щодо створення Сил безпілотних систем у структурі ЗСУ — Умєров
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Уряд підтримав ініціативу Зеленського щодо створення Сил безпілотних систем у структурі ЗСУ — Умєров

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Умєров
Міністр оборони України Рустем Умєров. Олександр Магула/Суспільне

Уряд сьогодні, 7 травня, підтримав проєкт указу президента Володимира Зеленського, напрацьований Міноборони спільно з Генштабом, про створення окремого роду військ в ЗСУ – Сил безпілотних систем.

Про це у Facebook повідомив глава українського оборонного відомства Рустем Умєров.

Міністр наголосив, що це стратегічний крок для України в умовах зростаючої загрози з боку Росії. За його словами, для реалізації цієї ініціативи Міноборони підготує та внесе на засідання Кабміну відповідний проєкт закону.

"Сили безпілотних систем – це сучасне і необхідне рішення для ефективного використання нашого бойового потенціалу та технологічної переваги над ворогом на всіх рівнях – стратегічному, оперативному і тактичному – за допомогою безпілотних систем у повітрі, на суходолі та на морі", — додав Умєров.

6 лютого президент України Володимир Зеленський підписав указ №51/2024 "Про нарощування спроможностей Сил оборони", згідно з яким у структурі української армії має з'явитися окремий рід військ Сили безпілотних систем.

"З метою нарощування спроможностей Збройних Сил України щодо використання безпілотних та роботизованих повітряних, морських та наземних систем, забезпечення готовності до застосування таких систем за призначенням постановляю: Кабміну із залученням Генштабу ЗСУ опрацювати питання щодо створення у структурі ЗСУ Сил безпілотних систем як окремого роду сил та за результатами опрацювання внести відповідні пропозиції на розгляд Ради національної безпеки і оборони України", — йшлося в указі глави держави.

Що відомо про виробництво БПЛА в Україні

Президент Володимир Зеленський під час пресконференції за підсумками 2023 року розповів, що у 2024 році Україна виробить мільйон БПЛА.

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін наприкінці грудня 2023 року оголосив, що в Україні понад 200 заводів, які у 2024 році будуть виробляти мільйон дронів для ЗСУ.

Раніше генеральний директор АТ "Українська оборонна промисловість" Герман Сметанін в інтерв'ю "ЄП" інформував, що Україна розпочала серійне виробництво нового дрона-камікадзе.

Кластер Brave1

26 квітня 2023 року в Україні запустили Defence Tech кластер Brave1. Він став єдиною платформою для співпраці розробників військових технологій з компаніями, державою та армією. Платформа дозволить збільшити виробництво зброї та техніки.

3 березня 2024-го глава мінцифри Михайло Федоров розповів, що кластер оборонних технологій Brave1 профінансував 173 гранти на загальну суму 3 мільйони доларів для розробників, які створюють інновації у сфері озброєнь.

Останні розробки наземних безпілотних технологій кластера Brave1

У листопаді 2023 року Михайло Федоров повідомляв, що учасники оборонного кластера Brave1 створили для військових універсального наземного робота UGV Sirko-S1. Машина може перевозити вантажі, евакуювати поранених та проводити розвідку позицій противника.

5 січня 2024 року Федоров інформував, що фахівці тестують наземного безпілотного робота D-21-11, який може проводити розвідку, а також обороняти, або штурмувати позиції.

Наприкінці лютого Федоров поінформував, що учасники кластера Brave1 розробили транспортер FoxTac на дистанційному керуванні для евакуації поранених військових з поля бою.

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