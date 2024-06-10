Призначили командувача Сил безпілотних систем ЗСУ

Заступник головнокомандувача Збройних сил України Вадим Сухаревський відтепер командуватиме Силами безпілотних систем.

Про це повідомили ввечері 10 червня в Генштабі ЗСУ.

"Відповідно до наказу Міністра оборони України від 10 червня 2024 року полковника Вадима Сухаревського призначено командувачем Сил безпілотних систем Збройних Сил України", — ідеться в повідомленні.

Про Сили безпілотних систем

6 лютого президент України Володимир Зеленський підписав указ №51/2024 "Про нарощування спроможностей Сил оборони", згідно з яким у структурі української армії має з'явитися окремий рід військ Сили безпілотних систем. Проєкт указу напрацьований Міноборони спільно з Генштабом. Уряд підтримав ініціативу Зеленського 7 травня.

Ще в лютому Вадим Сухаревський на форумі "Україна. Рік 2024" пояснював, навіщо потрібен цей окремий підрозділ:

"Метою нашої команди є три основні тези: ефективність, системність та аналіз застосування Сил безпілотних систем. Це буде потужний кулак, який буде вирішувати реальні завдання на полі бою, який буде надійним плечем підтримки для наших бойових бригад. Це буде той елемент, який дасть можливість асиметрично відповідати на дії противника і завдавати йому максимальних втрат", — сказав він.

Що відомо про Вадима Сухаревського

Він народився у місті Берегове. Закінчив мукачівський ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою. У 2004 році брав участь у миротворчій місії в Іраку.

У квітні 2014 року військовий із позивним Борсук був командиром 3 роти 80 аеромобільної бригади. За наказом, разом із підрозділом висунувся в бік Слов’янська. Поблизу Семенівки саме 13 квітня і відбувся напад терористів на групу СБУ.

13 квітня 2014 року Вадим Сухаревський під Слов'янськом всупереч наказу першим відкрив вогонь проти російської диверсійної групи терориста Ігоря Гіркіна.

У червні 2020 року отримав звання підполковника. З 2022 року під командуванням Вадима Сухарневського підрозділи 59 окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка виконували бойові завдання на території Миколаївської та Херсонської областей. Потім перемістилися на Донецький напрямок.

18 червня 2022 року Сухаревського нагородили званням Героя України. 10 лютого Вадима Сухаревського призначили заступником головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Журналістка Суспільного Олена Ремовська записувала інтерв'ю із Сухаревським. Його можна почитати і переглянути на наших платформах.