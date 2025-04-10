Китай і ЄС обговорили торгівлю у відповідь на мита США

Китай та Європейський Союз обмінялися думками щодо зміцнення економічного та торговельного співробітництва у відповідь на американські мита.

Про це повідомило в четвер Міністерство комерції Китаю, пише Reuters.

Під час відеодзвінка міністр комерції Китаю Ван Веньтао обговорив із єврокомісаром з питань торгівлі та економічної безпеки Марошем Шефчовичем відновлення переговорів про торгові пільги, а також негайний початок переговорів щодо зобов'язань стосовно цін на електромобілі, йдеться в заяві міністерства.

Ця розмова відбулася незадовго до того, як нові мита президента США Дональда Трампа щодо Китаю набули чинності.

У середу Трамп заявив, що тимчасово знизить нещодавно запроваджені мита на десятки країн, однак водночас посилив тиск на Китай, пригрозивши підняти мита на китайські товари до 125%.

Ван Веньтао запевнив, що Китай готовий до поглиблення торговельного, інвестиційного та промислового співробітництва з ЄС.

Він також закликав Китай і Євросоюз спільно захищати багатосторонню торговельну систему, засновану на правилах, і дотримуватися принципів лібералізації та спрощення торгівлі, що, за його словами, "внесе більше стабільності та визначеності у світову економіку і торгівлю".

Китай і ЄС також обговорили створення сприятливішого бізнес-середовища для підприємств і питання передачі торгівлі.

Сторони домовилися продовжити комунікацію в межах Світової організації торгівлі (СОТ) та спільно просувати її реформу.

У жовтні ЄС ввів додаткові мита до 35,3% на електромобілі китайського виробництва після розслідування щодо державного субсидування, що додалися до стандартного імпортного мита в 10%.

Минулого тижня міністерство комерції Китаю повідомило, що сторони погодилися відновити переговори щодо зобов'язань з мінімальних цін на китайські електромобілі, однак точну дату початку не уточнили.

Що відомо про митну політику адміністрації Дональда Трампа

2 квітня Дональд Трамп заявив, що встановить мінімальне мито в 10% на всі товари, які імпортуються до США, причому для країн з найбільшим торговим дефіцитом ставки будуть ще вищими. Так, для Китаю мито становитиме 34%, для ЄС — 20%. Також Трамп оголосив про запровадження 25% мита на імпортовані автомобілі та легкі вантажівки.

В Єврокомісії наголошували, що запровадження тарифів було б незаконним та економічно контрпродуктивним, особливо з огляду на "глибоко інтегровані виробничі ланцюги, які ЄС і США створили через трансатлантичну торгівлю та інвестиції".

Раніше, 10 лютого Трамп підписав укази про підвищення тарифів на весь імпорт сталі та алюмінію до 25% без винятків. Вони стосуються усіх країн і почали діяти з 12 березня. Підписуючи укази, Трамп заявив, що це "велика справа – зробити Америку знову багатою".

4 лютого Китай оголосив про запровадження нових тарифів на американський імпорт у відповідь на нові мита США на китайські товари. Китай запроваджує 15% тарифи на імпорт вугілля та зрідженого природного газу зі США, а також 10% мита на імпорт нафти та інших американських товарів, зокрема автомобілів та сільськогосподарської техніки.

20 січня 2025 року президент США Дональд Трамп анонсував з 1 лютого запровадження 25% мита на імпорт із Мексики та Канади. У відповідь Канада запровадила 25% митний тариф на товари із США. Потім США відклали мита з Канади та Мексики, проте тільки на місяць.