Президент Володимир Зеленський прокоментував зміни підходів до управління в ЗСУ, які окреслені у другому пункті плану внутрішньої стійкості України й заявив, що серед іншого вони полягають у зменшенні бюрократії у війську.

Про це він сказав час ІІІ Міжнародної конференції з продовольчої безпеки Grain From Ukraine у відповідь на запитання Суспільного.

За словами глави держави, наразі у головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського є "головне завдання", яке полягає у зменшенні бюрократії у війську.

"І це дуже важливо. Офіцер повинен бачити солдата. Генерал, який не був в окопі, для мене — не генерал, попри досвід. При всій повазі, сьогодні найскладніша ситуація на передньому краї, в окопі. Генерали повинні бути в окопах. Ось така війна", — сказав Зеленський.

Президент наголосив, що "моральний стан військового — найважливіший".

"І якщо, але це вже вирішувати військовим, якщо перехід до системи на "корпус-бригада", яку вони пропонують на сьогодні — це зменшення ось цієї відстані від генерала до солдата, якщо бюрократичність ця зменшиться, нехай роблять так", — резюмував президент.

22 листопада джерела Суспільного у Генштабі інформували, що до кінця листопада поточного року у Збройних силах України представлять концепцію реформування, згідно з якою українська армія перейде на систему "корпус-бригада".

Внутрішній план стійкості України

19 листопада президент Володимир Зеленський у Верховній раді представив внутрішній план стійкості України, який складається з 10 пунктів: