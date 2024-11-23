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Зеленський — про зміну підходів до управління у ЗСУ: "Генерали повинні бути в окопах"
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Зеленський — про зміну підходів до управління у ЗСУ: "Генерали повинні бути в окопах"

Ексклюзивно
Дмитро Михайлов
Роксолана Лісовська
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Президент Володимир Зеленський
Президент Володимир Зеленський під час представлення внутрішнього плану стійкості України у Верховній раді, Київ, 19 листопада 2024 року. ОПУ

Президент Володимир Зеленський прокоментував зміни підходів до управління в ЗСУ, які окреслені у другому пункті плану внутрішньої стійкості України й заявив, що серед іншого вони полягають у зменшенні бюрократії у війську.

Про це він сказав час ІІІ Міжнародної конференції з продовольчої безпеки Grain From Ukraine у відповідь на запитання Суспільного.

За словами глави держави, наразі у головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського є "головне завдання", яке полягає у зменшенні бюрократії у війську.

"І це дуже важливо. Офіцер повинен бачити солдата. Генерал, який не був в окопі, для мене — не генерал, попри досвід. При всій повазі, сьогодні найскладніша ситуація на передньому краї, в окопі. Генерали повинні бути в окопах. Ось така війна", — сказав Зеленський.

Президент наголосив, що "моральний стан військового — найважливіший".

"І якщо, але це вже вирішувати військовим, якщо перехід до системи на "корпус-бригада", яку вони пропонують на сьогодні — це зменшення ось цієї відстані від генерала до солдата, якщо бюрократичність ця зменшиться, нехай роблять так", — резюмував президент.

22 листопада джерела Суспільного у Генштабі інформували, що до кінця листопада поточного року у Збройних силах України представлять концепцію реформування, згідно з якою українська армія перейде на систему "корпус-бригада".

Внутрішній план стійкості України

19 листопада президент Володимир Зеленський у Верховній раді представив внутрішній план стійкості України, який складається з 10 пунктів:

  1. Єдність. Президент наголосив на важливості об'єднання як всередині країни, так і зовні. Міжнародні партнери мають продовжувати і посилювати підтримку України.
  2. Фронт. Зміна підходів до управління в армії. Зниження мобілізаційного віку не буде. Міноборони та військове командування має представити нову систему контрактів для громадян, які не досягли віку мобілізації. Мають призначити військового омбудсмена.
  3. Зброя. Нарощування виробництва зброї в Україні та співпраці з партнерами. Буде створена Технологічна ставка. За словами президента, наступного року Україна виготовить мінімум 30 тисяч далекобійних дронів. Також поставлене завдання зробити три тисячі крилатих ракет і ракет-дронів.
  4. Гроші. Буде додаток до Плану стійкості. Він передбачає військові ризики, дерегуляцію, зменшення частки перерозподілу ВВП, безпеку для бізнесу від правоохоронців.
  5. Енергетика. Гарантування енергетичної стійкості, атомна генерація, раціональне енергоспоживання, адаптація до ринкових відносин в енергетиці після війни. До кінця року підготують паспорти енергетичної стійкості для всіх областей. Цей пункт містить закритий додаток.
  6. Безпека. Модернізація стандартів укриттів. Створення рамок металошукачів на вході у всі школи та інші держбудівлі. Укріплення державного кордону.
  7. Громади. Спеціальні податкові умови для Сум та Чернігова — аналогічні до тих, що діють у Харкові.
  8. Людський капітал. Національний стандарт безбарʼєрності. За словами Зеленського, потрібен інститут множинного громадянства та перезапуск дипломатичної служби. Також буде створено Міністерство обʼєднання України.
  9. Культурний суверенітет. Ініціюють "культурний Рамштайн". Сприяння створення кафедри україністики в іноземних університетах.
  10. Політика героїв. Політика меморіалізації війни, вшанування пам’яті її учасників, їхня інтеграція в суспільство. Створення щонайменше 80 ветеранських просторів. Квартири для ветеранів.

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