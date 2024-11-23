Президент Володимир Зеленський прокоментував зміни підходів до управління в ЗСУ, які окреслені у другому пункті плану внутрішньої стійкості України й заявив, що серед іншого вони полягають у зменшенні бюрократії у війську.
Про це він сказав час ІІІ Міжнародної конференції з продовольчої безпеки Grain From Ukraine у відповідь на запитання Суспільного.
За словами глави держави, наразі у головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського є "головне завдання", яке полягає у зменшенні бюрократії у війську.
"І це дуже важливо. Офіцер повинен бачити солдата. Генерал, який не був в окопі, для мене — не генерал, попри досвід. При всій повазі, сьогодні найскладніша ситуація на передньому краї, в окопі. Генерали повинні бути в окопах. Ось така війна", — сказав Зеленський.
Президент наголосив, що "моральний стан військового — найважливіший".
"І якщо, але це вже вирішувати військовим, якщо перехід до системи на "корпус-бригада", яку вони пропонують на сьогодні — це зменшення ось цієї відстані від генерала до солдата, якщо бюрократичність ця зменшиться, нехай роблять так", — резюмував президент.
22 листопада джерела Суспільного у Генштабі інформували, що до кінця листопада поточного року у Збройних силах України представлять концепцію реформування, згідно з якою українська армія перейде на систему "корпус-бригада".
Внутрішній план стійкості України
19 листопада президент Володимир Зеленський у Верховній раді представив внутрішній план стійкості України, який складається з 10 пунктів:
- Єдність. Президент наголосив на важливості об'єднання як всередині країни, так і зовні. Міжнародні партнери мають продовжувати і посилювати підтримку України.
- Фронт. Зміна підходів до управління в армії. Зниження мобілізаційного віку не буде. Міноборони та військове командування має представити нову систему контрактів для громадян, які не досягли віку мобілізації. Мають призначити військового омбудсмена.
- Зброя. Нарощування виробництва зброї в Україні та співпраці з партнерами. Буде створена Технологічна ставка. За словами президента, наступного року Україна виготовить мінімум 30 тисяч далекобійних дронів. Також поставлене завдання зробити три тисячі крилатих ракет і ракет-дронів.
- Гроші. Буде додаток до Плану стійкості. Він передбачає військові ризики, дерегуляцію, зменшення частки перерозподілу ВВП, безпеку для бізнесу від правоохоронців.
- Енергетика. Гарантування енергетичної стійкості, атомна генерація, раціональне енергоспоживання, адаптація до ринкових відносин в енергетиці після війни. До кінця року підготують паспорти енергетичної стійкості для всіх областей. Цей пункт містить закритий додаток.
- Безпека. Модернізація стандартів укриттів. Створення рамок металошукачів на вході у всі школи та інші держбудівлі. Укріплення державного кордону.
- Громади. Спеціальні податкові умови для Сум та Чернігова — аналогічні до тих, що діють у Харкові.
- Людський капітал. Національний стандарт безбарʼєрності. За словами Зеленського, потрібен інститут множинного громадянства та перезапуск дипломатичної служби. Також буде створено Міністерство обʼєднання України.
- Культурний суверенітет. Ініціюють "культурний Рамштайн". Сприяння створення кафедри україністики в іноземних університетах.
- Політика героїв. Політика меморіалізації війни, вшанування пам’яті її учасників, їхня інтеграція в суспільство. Створення щонайменше 80 ветеранських просторів. Квартири для ветеранів.