ЗСУ планують перевести на систему "корпус-бригада" — джерела

До кінця листопада поточного року у Збройних силах України представлять концепцію реформування, згідно з якою українська армія перейде на систему "корпус-бригада".

Цю інформацію Суспільному підтвердило джерело у ЗСУ.

За словами співрозмовника, така система дозволить суттєво зекономити людський та матеріальний ресурс.

Він додав, що перехід на систему "корпус-дивізія" потребуватиме в рази більших людських, фінансових та матеріальних ресурсів, що Україна зараз собі не може дозволити.

Раніше Мілітарний писав, що ЗСУ переходять на корпусну структуру управління. У Сухопутних військах вже є три армійські корпуси — 9, 10 та 11 (колишній Корпус резерву), наразі триває формування четвертого. Ще по одному корпусі є у Десантно-штурмових військах (Корпус швидкого реагування) та Морській піхоті Військово-Морських Сил ЗС України.

Створення армійських корпусів обумовлюється необхідністю мати з’єднання, здатні вирішувати бойові завдання на самостійному напрямку.

Бригада — це тактичне військове з'єднання в усіх видах Збройних сил та родах військ. У сухопутних військах складається із декількох батальйонів (дивізіонів) й підрозділів військ спеціального призначення. В середньому чисельність бригади — від 1 000 до 8 000 осіб.

Дивізія — це тактичне військове з'єднання Збройних сил у складі декількох полків або бригад. Розрізняють піхотні (стрілецькі, мотострілецькі, моторизовані), механізовані, бронетанкові, повітряно-десантні, повітряно-штурмові, аеромобільні, артилерійські тощо. Дивізія налічує від 6 000 до 25 000 осіб.