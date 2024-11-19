Президент Володимир Зеленський 19 листопада підписав законопроєкт №11407, який дозволяє військовим самостійно вирішити, хто отримає виплати, якщо вони зникнуть безвісти чи потраплять у полон.

Картка відповідного законопроєкту за підписом глави держави опублікована на сайті Верховної ради.

Згідно з текстом документа, якщо військовий, або військова не складе особистого розпорядження, то гроші розподілять рівними частинами за чергою. Спершу виплати отримають дружина або чоловік, потім – законні представники малолітніх (неповнолітніх) дітей та людей з інвалідністю з дитинства, а потім – батьки військовослужбовців.

При цьому не виплачуватимуть гроші дітям, батькам та іншим людям, які одержують від військовослужбовця аліменти, а також батькам, які позбавлені батьківських прав, якщо ці права не поновив суд.

8 жовтня Верховна рада в цілому ухвалила законопроєкт №11407, що дозволяє військовослужбовцям визначати людей, які отримуватимуть виплати в разі їхнього зникнення безвісти чи потрапляння в полон.