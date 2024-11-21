Очільник Кремля Володимир Путін використовує територію України як полігон, — Росія вже застосовує проти України нові ракети та шукає по світу нову зброю.

Про це у зверненні заявив президент Володимир Зеленський після удару по Дніпру міжконтинентальною балістичною ракетою (МБР).

За його словами у День Гідності та Свободи в Україні "божевільний сусід вкотре показав, який він насправді і як він зневажає і гідність, і свободу, і взагалі життя людей".

"І як він боїться. Боїться настільки, що застосовує вже нові ракети. І шукає по світу, де б ще знайти зброю: то в Ірані, то в Північній Кореї. Сьогодні була нова російська ракета. Всі характеристики – швидкість, висота – міжконтинентальної балістичної", — сказав президент.

"Зараз тривають експертизи. Очевидно, що Путін використовує Україну як полігон. Очевидно, що Путін боїться, коли поруч з ним просто є нормальне життя. Коли люди просто мають гідність. Коли країна просто хоче бути і має право бути незалежною. Путін робить усе що завгодно, тільки б не дати сусіду вирватися з його рук", — сказав Зеленський.

Він подякував усім захисникам, які боронять державу від російської агресії.

Як наголосили в МЗС, що сьогоднішній удар доводить, що Росія не прагне миру, а докладає всіх зусиль для розширення війни

"Ми чекаємо на висновки експертів, щоб визначити точний тип нової ракети, яку Росія випустила по Україні сьогодні вранці і яка мала всі льотно-технічні характеристики МБР. Сам удар доводить: Росія не прагне миру. Навпаки, вона докладає всіх зусиль для розширення війни", — написав в Х речник міністерства Георгій Тихий.

На брифінгу він зазначив, що МЗС уже повідомило партнерам про інцидент.

"Залучаємо НАТО, ООН, хочемо залучити ОБСЄ, партнери так кволо реагують, можливо, через те, що їм потрібен час розібратися з тим, що це було. Якщо підтвердиться, що це міжконтинентальна балістика — РФ перетвориться на "велику Корею". Закликаємо партнерів дати ППО, яке здатне протистояти таким ракетам, таких систем кілька у світі", — сказав речник міністерства.

У Страткомі ЗСУ підвтердили, що Росія завдала по Україні удару міжконтинентальною балістичною ракетою. Україна стала першою країною, проти якої застосували МБР, додали там.

Джерела Суспільного в правоохоронних органах повідомили, що, попередньо, розглядають версію застосування по Дніпру саме ракети "Рубіж".

21 листопада Росія завдала по Україні удару ракетами різного типу, зокрема і міжконтинентальною балістичною ракетою, заявили в Повітряних силах ЗСУ. Ймовірно, йдеться про ракету середньої дальності РС-26 "Рубіж". Під ударом було місто Дніпро.

Представниці Міністерства закордонних справ РФ Марії Захаровій прямо під час брифінгу заборонили коментувати удар міжконтинентальною балістичною ракетою по Дніпру.

Як зазначили у Центрі протидії дезінформації, "російські терористи у прямому ефірі фактично визнали удар міжконтинентальною балістичною ракетою по території України".