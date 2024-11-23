Президент Володимир Зеленський висловив впевненість, що очільник Кремля Володимир Путін поставив завдання російському військовому командуванню витіснити українські Сили оборони з території Курської області РФ до 20 січня 2025 року. У цю дату у США має пройти інавгурація обраного президента Дональда Трампа.

Про це глава держави розповів під час ІІІ Міжнародної конференції з продовольчої безпеки Grain From Ukraine, передає кореспондентка Суспільного.

"Для Путіна найважливіше витіснити нас з Курського регіону. І всі ці історії, всі ці показові удари новими ракетами — все це не просто так. Він поставив це завдання. Я впевнений, що він хоче нас витіснити до 20 січня наступного року. Для нього дуже важливо продемонструвати, що він контролює ситуацію, яку він не контролює", — сказав Зеленський.

Президент підкреслив, що розпочавши операцію у Курській області, Україна показала, що Москва неспроможна захистити свої власні території, адже всі свої сили кинула на окупацію українських.

"І тому найважча ситуація там, де це треба тримати, найважча ситуація на Донбасі, на сході нашої країни. Він (Путін — ред.) хоче показати, що він виконає, як він сказав, завдання так званої "спеціальної військової операції", окупує весь Донбас, і йому треба витіснити нас з Курського напрямку. Ось ці два завдання в нього є. Від цього, відповідно, і наші результати: складнощі на сході. Так, там недостатня кількість ЗСУ. Так, там неукомплектованість українських підрозділів через різні причини, в тому числі й повільне постачання допомоги", — сказав він.

Але, за словами Зеленського, найголовніше, що українські Сили оборони "там є" і захищають свою Батьківщину. Він також додав, що на Курському напрямку армія РФ зазнає великих втрат.

"У нього (йдеться про Путіна — ред.) таких втрат ще ніколи не було. В нас одне з перехоплень по Курському напрямку таке, що він передає через командування особисті прохання, що вся доля "СВО" тримається на Курській операції", — сказав президент.

Що відомо про бої у Курській області РФ

6 серпня у Росії заявили, що українські війська прорвали кордон, зайшли на територію Курської області та почали там своє просування.

Через добу на це відреагував очільник Кремля Володимир Путін — звинуватив Україну у "провокації". Увечері 8 серпня у Бєлгородській, Брянській та Курській областях оголосили режим контртерористичної операції. 12 серпня Путін скликав нараду щодо ситуації в прикордонних з Україною регіонах та наказав Міноборони РФ, аби російська армія "вибила супротивника" з Курської області.

Аналітики VoxCheck підтверджували правдивість відеороликів з українськими військовими із Суджі й інших міст Курської області, а також взяття полонених росіян та розбиття колони армії РФ у тій області.

На події в Курській області РФ відреагували у США та Європейському Союзі — зауважили, що Україна має право захищатися на свій розсуд. Німеччина не заперечує використання в Курській області переданої ФРН зброї. А Китай сказав, що уважно стежить за ситуацією, й закликав сторони до деескалації.

12 серпня Президент Володимир Зеленський і Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський вперше прямо підтвердили наступальну операцію ЗСУ в Курській області РФ. За словами Сирського, під контролем українських військ на 27 серпня 100 населених пунктів, у полон на цьому напрямку взяли 594 військовослужбовців з Росії.

15 серпня стало відомо, що Україна створила військову комендатуру в Курській області РФ, її очолив генерал-майор Едуард Москальов.